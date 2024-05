ONE OK ROCKのワールドツアー「ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR」が9月から10月にかけて開催される。

「ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR」は、9月から10月にかけて日本、台湾、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ、アメリカをめぐるツアー。アジアはスタジアム会場、北米、ヨーロッパはアリーナ会場で公演が行われ、バンドとしては過去最大規模のワールドツアーとなる。日本公演は、9月14、15日に東京・味の素スタジアムにて開催される。

ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR

2024年9月14日(土)東京都 味の素スタジアム

2024年9月15日(日)東京都 味の素スタジアム

2024年9月21日(土)台湾 高雄 KAOHSIUNG NATIONAL STADIUM

2024年10月5日(土)ドイツ デュッセルドルフ MITSUBISHI ELECTRIC HALLE

2024年10月7日(月)フランス パリ ZENITH

2024年10月11日(金)イギリス ロンドン OVO ARENA WEMBLEY

2024年10月18日(金)カナダ トロント COCA-COLA COLISEUM

2024年10月23日(水)アメリカ ロサンゼルス KIA FORUM