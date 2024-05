【鎌倉 グルメレポ】Jazzクラブ DAPHNE（ダフネ）ーパリッと…

Jazzクラブ DAPHNE(ダフネ)

観光客が賑わう鎌倉駅周辺も夜18時を過ぎると、閉店するお店が多くとても静かな時間が流れています。

鶴岡八幡宮へ続く道をまっすぐ進んでいき、鳩サブレ―で有名な豊島屋本店の少し手前の路地を曲がると、ネオン輝く看板が現れる。

そこがレストラン Jazzクラブ DAPHNE(ダフネ)です。

看板の奥の階段を3階まで

入り口には、その日のステージの内容と、出演アーティストが黒板に記載。

この日は、「THE JAM」というステージで、どんな演奏を聴けるのか胸躍らせながら、軽やかに階段をのぼっていきます。

階段を3階まで上がっていき、この扉が見えたら、右手に木製の扉をぎーっと開けます。

1999年創業、今年で25周年を迎えるお店

入口を一歩入ると、店内は少しほの暗くアンティークでセンスのいい家具に囲まれて、まるで海外に飛んできたかのよう。

鎌倉にいるのを一瞬忘れるくらいの別世界が広がっています。

内装は「Round Midnight」という映画に出てくるパリのBlue Noteをイメージして作られたもので、海外にいるような感覚になったのも納得です。

いつもと違う雰囲気の中で気分を変えて、いつもは選ばないお酒を頼んでみるのもいいかもしれません。

この日は、バイオレットのカクテルをジンで割った、おすすめのカクテル「ブルーム―ン」を頂きました。

甘いスミレの花の香りがふわっと香って、レモンの酸味が少しキリっとする、とても春らしいカクテルでした。

この綺麗なスミレ色のブルーム―ンが届いたタイミングで、演奏が始まります。

店内は出入り自由で、好きなタイミングで来て、好きなタイミングで帰ることも可能です。

毎月第三火曜日のジャムセッションは、ベースの片野吾朗さん主催の「THE JAM」。

一般参加もOKのイベントで、歌いたい譜面を持っていくと、それに合わせてプロのアーティストの皆さんがバックバンドで演奏してくださるステージ。

この日も、ボーカルやハーモニカで参加する人や、朗読をする人など様々で、もちろん参加せずに、お食事とお酒を楽しむだけでも大丈夫です。

詳しくは、ステージのスケジュールをご確認ください。

客席と一体となって、メインステージと中央のスペースでも、演奏が行われます。

曲に合わせて、演奏する楽器の組み合わせもセレクトしてくれます。

風が気持ちいい日だったら、少し遠回りして海を見ながら帰りたいなと思うくらい心が不思議と満たされるジャズの演奏。

プロのジャズアーティストの方々と、ジャズを愛する人たちが、ただ”好き”の気持ちだけ持ち寄って、その温かいステージを作っている空気感。ジャズクラブの敷居が高いイメージが変わりました。

薄生地ピザのマルゲリータ

パリッとした薄い生地にフレッシュトマトととろけるチーズのシンプルなピザ。味もマルゲリータだけなく色んな種類が選べます。

演奏を聴きながら、ワンハンドで楽しめて、2人で来たら分けやすいピザはおすすめです。

実はこのピザは、鎌倉の御成通りにある「レストランキビヤ」のメニューにもあるもので、本格的な味なのも納得です。

マルゲリータピザ (税込1500円)

週替わりパスタ

「タケノコとエリンギとベーコンのサワークリームソース」

見た目からも春を感じられるタケノコと大きめにカットされたエリンギとベーコン。

シャキシャキしたさやいんげんの食感がアクセントになり、濃厚なクリームソースとの相性抜群。

クリームソースって食べ進めていくと少し飽きてしまうこともあると思うのですが、

こちらはサワークリームを使用しているので、口当たりが食べ終わるまでずっと爽やか。

食べ終わった後も、また食べたくなる癖になるパスタです。

(※週替わりのパスタの金額は、メニューによって変動致します。)

「キビヤベーカリー」のパンをお土産に

鎌倉に三店舗を構える天然酵母のパン屋さん「キビヤベーカリー」のパンがレジ横にあり購入可能。

ダフネを楽しんだ夜は、翌日の朝まで楽しみが続くのもいいですよね。

店舗情報

「Jazzクラブ DAPHNE(ダフネ)」

■ 営業時間

月曜〜金曜Live19:30〜2セット土日・祝日Live18:00〜2セット

※営業時間・定休日は変更となる場合がございますので、ご来店前に店舗にご確認ください。

支払い方法

カード可(JCB、AMEX、Diners)

※投げ銭は現金のみ。

アクセス

・248-0006 鎌倉市小町2-10-10 T.I.ビル3F

・鎌倉駅から徒歩3分

