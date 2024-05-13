US出身の3ピースバンド・ワロウズ、新アルバムより「A Warning」先行配信スタート

マルチ・プラチナム・ディスク認定を獲得しているUS出身のバンドWallows（ワロウズ）が、通算3枚目となる新アルバム『Model』を2024年5月24日（金）にリリースすることを発表した。

本アルバムはJohn Congletonがプロデュースしており、既にプレ・オーダーが始まっている。アルバムの収録楽曲が公開され、全12曲収録される予定。また、アルバムからの最新シングル「A Warning」が5月9日（金）にリリースされており、全編プールサイドにて撮影されたMusic Videoは逆再生されて進んでいく。シンプルで楽曲にマッチした映像となっている。

＜リリース情報＞

Wallows / ワロウズ

「A Warning / ア・ウォーニング」

2024年5月9日（金）リリース

https://Japan.lnk.to/AWWPu

Wallows / ワロウズ

『Model』

2024年5月24日（金）リリース

https://wallowsjpn.lnk.to/model

=収録曲=

1. Your Apartment

2. Anytime, Always

3. Calling After Me

4. Bad Dream

5. A Warning

6. I Wouldnt Mind

7. You (Show Me Where My Days Went)

8. Canada

9. Dont You Think Its Strange?

10. Shes an Actress

11. Going Under

12. Only Ecstasy

オフィシャルサイト: https://www.wallowsmusic.com/