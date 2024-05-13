US出身の3ピースバンド・ワロウズ、新アルバムより「A Warning」先行配信スタート

マルチ・プラチナム・ディスク認定を獲得しているUS出身のバンドWallows（ワロウズ）が、通算3枚目となる新アルバム『Model』を2024年5月24日（金）にリリースすることを発表した。
本アルバムはJohn Congletonがプロデュースしており、既にプレ・オーダーが始まっている。アルバムの収録楽曲が公開され、全12曲収録される予定。また、アルバムからの最新シングル「A Warning」が5月9日（金）にリリースされており、全編プールサイドにて撮影されたMusic Videoは逆再生されて進んでいく。シンプルで楽曲にマッチした映像となっている。
＜リリース情報＞
Wallows / ワロウズ
「A Warning / ア・ウォーニング」
2024年5月9日（金）リリース
Wallows / ワロウズ
『Model』
2024年5月24日（金）リリース
https://wallowsjpn.lnk.to/model
=収録曲=
1. Your Apartment
2. Anytime, Always
3. Calling After Me
4. Bad Dream
5. A Warning
6. I Wouldnt Mind
7. You (Show Me Where My Days Went)
8. Canada
9. Dont You Think Its Strange?
10. Shes an Actress
11. Going Under
12. Only Ecstasy
オフィシャルサイト: https://www.wallowsmusic.com/