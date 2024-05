キングレコード主催のフェス「KING SUPER LIVE 2024」が5月11日、12日の2日間にかけて神奈川・Kアリーナ横浜にて開催された。本記事では2日目の様子をレポートする。

約6年ぶりの「キンスパ」は宮野真守の沈黙からスタート

約6年ぶりの開催となった「キンスパ2024」。いよいよ開演となり、会場の照明が落ちると観客からは歓喜の声が上がる。トップバッターを務める宮野真守は突如客席中央に設けられたステージ上に登場。しばらく俯き沈黙する宮野に、観客からは宮野を呼ぶ声が発せられる。「EXCITING!」の歌唱が始まると会場のボルテージは一気に急上昇。「Quiet explosion」歌唱後にイベントタイトルをコールし、続く愛美へバトンをつないだ。「MAGICAL DESTROYER」を歌いながらステージに現れた愛美は赤や紫のペンライトで観客に迎えられ、2曲目の「メリトクラシー」でギターの弾き語りを披露した。

保志総一朗はペンライトで青く染まった会場に「Star journey」で爽やかな歌声を響かせる。続いてステージにセットされた白い扉から姿を見せたのは岡咲美保。フリルたっぷりの衣装を揺らしながら「転生したらスライムだった件 コリウスの夢」エンディング主題歌の「ココロトラベル」、そして「ペタルズ」で会場を盛り上げた。今回がデビュー後初のライブステージだという千葉翔也はギターを演奏しながら「Blessing」を堂々と歌い上げる。小野友樹、山中真尋、福原かつみ、細田健太、日向朔公、大河元気、橋詰知久がキャラクターボイスを務める「カリスマ」より登場したグループ・七人のカリスマ声優はそれぞれが個性を爆発させながら「めちゃめちゃカリスマ」「カリスマジャンボリー」をコミカルに届けた。

堀江由衣が「とらドラ!」ED「バニラソルト」をキュートに歌う

CGモデルでステージに出現したHACHIが透き通った声で「ビー玉」を歌うと会場は神秘的な雰囲気に包まれた。HACHIがステージを去ると「夜のクラゲは泳げない」の楽曲を2曲続けて展開。ツルシマアンナが逆光のさすステージ上でエンディング主題歌「1日は25時間。」を、カノエラナがオープニング主題歌「イロドリ」を歌唱する。カノエラナは続けて「Queen of the Night」も披露した。「アシンメトリー」をキュートに歌い終えた堀江由衣は観客と一緒にメガネ、コンタクト、長男、末っ子などさまざまなコールアンドレスポンスを行い、コミュニケーションを楽しむ。その後「とらドラ!」エンディングテーマの「バニラソルト」の曲名を告げると観客は大きく湧いた。

「スターチス」をエモーショナルに歌うsajiは、MCでこれまでの活動を振り返る。観客から暖かい声援が送られる中、デビュー曲であり「あひるの空」第1弾エンディングテーマの「ツバサ」を響かせ爽やかな空気で会場を充した。観客に囲まれたステージに煌びやかな衣装で現れたのはRISE。「大好きだよって叫ぶんだ」で観客を魅了し、「SUNRISE(ver.RISE)」で揃ったパフォーマンスを見せた。

森口博子が純白のドレスをまとって歌う「ETERNAL WIND」

ライトに照らされ真っ赤に染まったステージで七海ひろきが届けたのはロック調の楽曲「It's My Soul」。続いて激しく照明が明滅する中、上坂すみれがステージに上がる。「ポプテピピック」オープニングテーマ「POP TEAM EPIC」でアクセル全開になった上坂はMCでコールアンドレスポンスを行い、「ハッピーエンドプリンセス」で畳みかけた。

「ヒプノシスマイク」よりステージ上に18人のキャラクターがCGモデルで登場。キンスパバンドとともに「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- +」「SUMMIT OF DIVISIONS」2曲のビートで会場を揺らす。前半のトリを務めたのは森口博子。炎が上がるステージで、拳を突き上げ力強く「鎧伝サムライトルーパー」オープニングテーマ「サムライハート」を歌う姿に会場の熱気も増す。2曲目となる映画「機動戦士ガンダムF91」主題歌「ETERNAL WIND ~ほほえみは光る風の中~」のタイトルコールで観客が沸く中、純白のドレスをひるがえしながら森口は伸びやかな声で会場を包み込み前半が終了した。

後半の幕開けは高橋洋子、「残酷な天使のテーゼ」で会場が一体に

休憩を挟み、後半の幕開けを担う高橋洋子が「TENSIONS - welcome to the stage」で会場の熱を一気に引き上げる。さらに「新世紀エヴァンゲリオン」主題歌「残酷な天使のテーゼ」の間奏では観客が一斉に「ハイ、ハイ」のかけ声をあげ、一体感に包まれた。熱も冷めやらぬ中、ステージに蒼井翔太が登り「Eclipse」と「EVOLVE」でボルテージを上げていく。蒼井がモニターを映すカメラに向かい投げキッスをすると悲鳴のような歓声が上がった。

底抜けに明るい楽曲「乙女のルートはひとつじゃない!」でangelaのステージがスタートし、「KINGS」では観客が大合唱とウェーブで楽曲を楽む。歌い終えたatsukoが蒼井を呼び込み、再び登場した蒼井とともに劇場版「乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…」の主題歌「晴れのちハレルヤ!」で明るく盛り上げた。

内田雄馬が「Comin' Back」「Hope」のサウンドで会場の空気を激しく揺さぶると、水瀬いのりは「スクラップアート」でその空気を引き継ぐ。「いのりん」「いのりちゃん」などファンからの水瀬を呼ぶ声があちこちから聞こえる客席に「アイオライト」を届けた。ステージ上のDJが観客を煽り水樹奈々が呼び込まれると大きな歓声が上がる。水樹はステージ上を駆け回り「戦姫絶唱シンフォギアXV」オープニングテーマ「METANOIA -Aufwachen Form-」、続けて「ADRENALIZED」を披露。さらに「魔法少女リリカルなのはA's」オープニングテーマ「ETERNAL BLAZE」で会場の熱気を上げた。

「キンスパ」ならではのコラボステージ、「スクールランブル」OPでペンライトもぐるぐる回る

ここからは出演者による多彩なコラボステージを連続して展開。まずはatsuko、愛美、カノエラナが「アノーイング! さんさんウィーク!」ではじける笑顔をふりまく。堀江、上坂、岡咲、七人のカリスマ声優が歌う「スクールランブル」オープニングテーマ「スクランブル」のサビでは観客がペンライトをぐるぐると回して賑やかな雰囲気に。「∀ガンダム」オープニングテーマ「ターンAターン」を森口、保志、七海、KATSUが力強く歌い上げると、観客からは割れんばかりの拍手が送られた。

ステージ上の宮野と蒼井にスポットライトが当たり、黄色い歓声で満たされた会場。宮野と蒼井は「カノン」で声を重ね、続いて蒼井と入れ替わるように内田が登場すると再び大きな声援が送られる。アイコンタクトしながら「シャイン」で息ぴったりのパフォーマンスを見せ、最後に2人でハートマークを作った。再び蒼井がステージに現れ、宮野、蒼井、内田は「うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVE1000%」主題歌「オルフェ」で観客を魅了。ペンライトも一層激しく揺れる。最後はジャンプで締めくくろうとするも、曲が終わらず締まらない一幕もあり、客席からは笑いが起こった。

水樹奈々×水瀬いのりが「シンフォギア」の挿入歌、最後は「Shangri-La」を大合唱

水樹は岡咲とともにライトでピンク色に染め上げられたステージに上がり「ロザリオとバンパイア CAPU2」オープニングテーマ「DISCOTHEQUE」の見事に揃ったダンスで魅せる。コラボステージの最後を飾ったのは水樹と水瀬。2人はステージの中央と、花道の先のステージにそれぞれ登場した。共演した「戦姫絶唱シンフォギアGX」挿入歌の「Glorious Break」を歌い、2人は見つめ合いながらお互いに歩み寄る。盛り上がりも最高潮に達し、間奏でジャンプする観客の中には眩いオレンジ色のサイリウムを手にする人も多く見られた。

大熱狂のコラボステージを終え、出演者全員がステージに上がるとワイワイと仲睦まじげなトークが繰り広げられる。2日間のハードなスケジュールをまっとうしたキンスパバンドの面々にも惜しみない拍手が贈られ、ついに最後の楽曲へ。惜しむ声が上がるもatsukoが「蒼穹のファフナー」オープニングテーマ「Shangri-La」を歌い始めると再び会場に熱気が宿る。出演者だけでなく観客も全員で大合唱しながらタオルを回し、全員がひとつになった。最後の挨拶を始めると、出演者が涙する一幕も。最後はマイクを使わず肉声でファンに感謝の声を届け、2日間合計で過去最多アーティストとなる29組、計100曲が届けられた大規模なフェスは幕を下ろした。

「KING SUPER LIVE 2024」

DAY2セットリスト