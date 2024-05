BABYMONSTER、世界初となるファンミ開催 「SHEESH」ロックver.も初披露

BABYMONSTERが、初の来日公演となる1stファンミーティング『BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE』を5月11日(土)、12日(日)に東京・有明アリーナで開催した。

【写真を見る】『BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE』

LEDヴィジョンにはこれまで公開されてきたBABYMONSTERのミュージックビデオが順に流れ、開演を待ち焦がれるファンの歓声が次第に大きくなっていく。暗転し、客席が赤いライトの光に包まれる中、「MONSTERS(Intro)」のサウンドと共に7人のシルエットが浮かび上がると、割れんばかりの悲鳴が飛び交った。ブラックのクールな衣装に身を包んだBABYMONSTERはまず、数々の輝かしい記録を残している公式デビュー曲「SHEESH」でイベントの火蓋を切って落とす。パワフルなダンスと、全員がハンドマイクを握って魅せる高い歌唱力で冒頭から圧倒し、アヒョンは高音のロングトーンを轟かせたあとに「TOKYO,Are you ready?」と煽ってみせた。

©YG ENTERTAINMENT

©YG ENTERTAINMENT

カリスマ性あふれるパフォーマンスからは打って変わって、トークは親しみやすく可愛らしいムード全開。1人ずつの挨拶では、日本出身のアサが「初めてのファンミーティングで今すごく緊張しています。一生懸命準備したので、一緒に楽しい思い出を作っていきましょう!」と思いを伝えた。続いては、この日が初披露となった「LIKE THAT」。チャーリー・プースが楽曲制作に関わったこの曲を、7人はしなやかなダンスとともに、セクシーな雰囲気も交えて表現した。

©YG ENTERTAINMENT

ここでMCを迎え、メンバーの素顔をより知ることができる企画コーナーが展開されていく。まずは「BM RANDOM PROFILE」。質問に答えて各メンバーのプロフィールを完成させていくという企画だ。メンバーの素顔を紹介し、才能あふれるパフォーマンス中とのギャップを感じさせた。

そして、7人がBABYMONSTERとなる前のデビューリアリティプロジェクト「Last Evaluation」内でグループダンスミッションとして披露した、「2NE1 MASH UP」をパフォーマンス。事務所の先輩アーティストである2NE1の「I AM THE BEST」「FIRE」「CANT NOBODY」をマッシュアップした楽曲で、メンバーは強烈なビートに乗せて、ダイナミックなシンクロダンスを見せた。曲中で見事なハイキックを決めたラミは、「皆さんが気に入ってくれた舞台だったので、特別に準備しました」と伝え、パリタは「『Last Evaluation』で準備したステージをみなさんに直接お見せすることができて、とても幸せでした」と晴れやかに話した。

さらに昨年11月にリリースされたデビュー曲「BATTER UP」は、初公開となる日本語バージョンで披露され、観客を驚かせる。ルカはラップのバイブスを上げてライブならではの高揚感を生み出し、場内は大盛り上がり。終盤では球場内に花火が打ち上がるような映像がビジョンに流れ、華やかな光景が広がった。

©YG ENTERTAINMENT

VCRを挟んで、BABYMONSTERは真っ白のさわやかな衣装にチェンジして再登場。事前に観客から寄せられた質問にメンバーが答える「メッセージボード」のコーナーでは、「日本の好きなキャラクターを教えて」と問われたチキータが、「実は、ASAさんのようにクロミが好きです!」と答えた。またラミは「『BATTER UP』の好きなパートを教えてください!」という質問に「ルカさんのラップパート!」と答え、リクエストに応じて、RUKAの高速ラップを見事に即興で表現してみせた 。

さらにチームで1人3秒ずつ絵を描いていき、そのお題を観客が当てる「BM STUDIO」のコーナーも。正解するのが難しそうな珍回答イラストも飛び出したが、解答者として指名されたファンは、見事に全員が正解。ゲームの結果は引き分けに終わり、ご褒美として全員に王冠が贈られた。このほかサイン入りグッズを抽選でプレゼントするコーナーなどファンを楽しませるため、BABYBONSTERがさまざまなアイデアを出し合ってイベントを作り上げてきたことがうかがえた。

©YG ENTERTAINMENT

©YG ENTERTAINMENT

最後のパフォーマンスを前に、7人は順に挨拶。アヒョンが「今日来てくださった方々ありがとうございます。時間があっという間に過ぎてしまったような気がします。みなさんが集中してステージを見てくださり、感動しました。本当にみなさん愛しています」と話すと、ファンからは温かい拍手が贈られた。またローラは「一緒に楽しんでくださり、ありがとうございます。東京でのファンミーティングを無事に終えることができて嬉しいです」と話した。

本編最後のパートで7人は、スタンドマイクを前に圧巻の歌唱力を披露。昨年5月に公開されたプレデビュー曲「DREAM」では、デビューを控えた彼女たちの意志と覚悟が込められた歌詞が、練習生時代の映像や写真をバックに歌われて感動を誘う。またピアノの優しい旋律に乗せた「Stuck In The Middle」は、7人がアイコンタクトをしながら繊細に表現。そして「Last Evaluation」のグループボーカルミッション曲だったアレッシア・カーラ「Scars To Your Beautiful」のカバーでは、メンバー同士肩を組み、終盤は観客とハンドクラップで一体に。全員がメインボーカル級の圧倒的な歌声で、重厚なハーモニーを響かせた。

©YG ENTERTAINMENT

本編が終わっても歓声とアンコールを求める声は止まず、その声に応えてBABYMONSTERがステージに再登場。Tシャツやキャップなどイベントのグッズを身につけて、「Stuck In The Middle(Remix)」を披露した。先ほどのバラード調の原曲とはうってかわって、ダンスも交えて笑顔あふれるステージが展開されていく。歌い終えたメンバーが振り返ると、観客の手にはサプライズで「これからも色んな景色を一緒に」と書かれたスローガンが。7人は感激した様子で、噛み締めるようにその景色を見渡していた。

ステージの最後を飾ったのは、この日が初公開となった「BATTER UP」のRemixバージョン。四つ打ちのビートに乗せてメンバーが跳ね回り、観客も一緒になってジャンプして、場内はまるでダンスホールかのように大盛り上がり。一体感に包まれ、華やかなエンディングを飾った。

会場の熱気は冷めることがなく再びアンコールの声が鳴り響く。それに応えるかのようにダブルアンコール曲「SHEESH」のロックバージョンを披露し、最後までイベントを通して、新人らしからぬモンスター級の実力と、等身大のチャーミングな魅力、そしてファンへの深い愛情を見せたBABYMONSTER。日本公演が皮切りとなったファンミーティングは今後、ジャカルタ、シンガポール、台北、バンコクでも行われる。