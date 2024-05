2024明治安田J2リーグ第15節が11日と12日に行われた。

7連勝中の首位清水エスパルスは、『IAIスタジアム日本平』に鹿児島ユナイテッドFCを迎えると、自慢の攻撃陣が今節も火を吹く。MF中村亮太朗の試合開始1分弾を皮切りに、得点ランク首位となったFW北川航也のシーズン8得点目など4-0の大勝。破竹の7連勝を飾った他、自動昇格圏外の3位との勝ち点差が『11』にまで開き、J1に向けて快走だ。

そんな清水を追走する2位V・ファーレン長崎は、5位ファジアーノ岡山との上位対決に臨んだ。序盤から主導権を握った長崎は、FWエジガル・ジュニオやFWフアンマ・デルガドといった前線のタレントが相手ゴールを脅かす。しかし、岡山の倍となる26本ものシュートを放ちながらも1点が遠く、スコアレスドローに終わっている。

監督交代に踏み切った最下位ザスパ群馬と対戦した6位ベガルタ仙台は、8分にMF松井蓮之が、29分にはMF相良竜之介がゴールネットを揺らすと、後半に入って1点を返されたものの、このまま逃げ切りに成功した。これで3連勝となり、3位に浮上。4年ぶりのJ1復帰に向け、好調を維持している。

その他、直近4試合で3勝1分と復調の徳島ヴォルティスが栃木SCを1-0で下すと、7位レノファ山口FCはFW山本駿亮の決勝点で4位いわきFCに2-1の勝利。ヴァンフォーレ甲府とジェフユナイテッド千葉の一戦は、後半アディショナルタイムにFWピーター・ウタカの劇的同点弾が決まり、2-2の痛み分けドローとなった。

■第15節

▼5月11日(土)

清水エスパルス 4-0 鹿児島ユナイテッドFC

ベガルタ仙台 2-1 ザスパ群馬

▼5月12日(日)

いわきFC 1-2 レノファ山口FC

ロアッソ熊本 0-0 横浜FC

藤枝MYFC 1-0 ブラウブリッツ秋田

モンテディオ山形 0-1 水戸ホーリーホック

大分トリニータ 2-2 愛媛FC

徳島ヴォルティス 1-0 栃木SC

V・ファーレン長崎 0-0 ファジアーノ岡山

ヴァンフォーレ甲府 2-2 ジェフユナイテッド千葉



■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 清水(37/+17)

2位 長崎(30/+14)

3位 仙台(26/+4)

4位 横浜FC(25/+11)

5位 山口(24/+8)

6位 岡山(24/+5)

7位 いわき(23/+11)

8位 甲府(22/+5)

9位 千葉(21/+10)

10位 愛媛(21/+2)

11位 大分(21/+1)

12位 藤枝(20/-9)

13位 秋田(19/0)

14位 徳島(18/-9)

15位 水戸(17/-2)

16位 山形(17/-4)

17位 熊本(14/-11)

18位 鹿児島(13/-14)

19位 栃木(12/-20)

20位 群馬(6/-19)

■第16節の対戦カード

▼5月18日(土)

14:00 千葉 vs 愛媛

14:00 水戸 vs 大分

14:00 山形 vs 秋田

14:00 群馬 vs いわき

14:00 徳島 vs 熊本

14:00 横浜FC vs 清水

15:00 鹿児島 vs 長崎

▼5月19日(日)

14:00 岡山 vs 甲府

14:00 山口 vs 藤枝

17:00 栃木 vs 仙台