劇場アニメ「コードギアス 奪還のロゼ」第2幕のキービジュアルと予告映像が公開された。

6月7日より劇場上映される第2幕。キービジュアルと予告映像に併せ、ロゼが搭乗する飛行可能なナイトメアフレーム・Zi-アルテミスの設定画も到着した。

全4幕からなる「コードギアス 奪還のロゼ」は、新たな主人公・ロゼとアッシュの兄弟を軸とした新たな物語が展開される「コードギアス」シリーズ最新作。ロゼ役は天崎滉平、アッシュ役は古川慎が務める。

「コードギアス 奪還のロゼ」

上映情報

第1幕：公開中

第2幕：2024年6月7日（金）～

第3幕：2024年7月5日（金）～

最終幕：2024年8月2日（金）～

配信情報

ディズニープラス「スター」にて2024年6月下旬より世界独占配信

スタッフ

原作・企画：サンライズ

ストーリー原案：大河内一楼、谷口悟朗

監督：大橋誉志光

シリーズ構成：木村暢

キャラクターデザイン原案：CLAMP

キャラクターデザイン：木村貴宏、島村秀一

ナイトメアフレームデザイン：阿久津潤一

メカニックデザイン：重田智

メインアニメーター：木村貴宏、島村秀一、中谷誠一、重田智、橋本敬史

美術監督：小幡和寛

色彩設計：忽那亜実、久保木裕一

3DCG：武右エ門

CGI監督：篠田周二

音響監督：明田川仁

撮影監督：千葉洋之

編集：坂本久美子

音楽：川井憲次

オープニング主題歌：MIYAVI「Running In My Head」

エンディング主題歌：満島ひかり「ロゼ（Prod.TeddyLoid）」

配給：ショウゲート

製作：バンダイナムコフィルムワークス、コードギアス製作委員会

キャスト

ロゼ：天﨑滉平

アッシュ：古川慎

サクヤ：上田麗奈

黒戸：黒田崇矢

物部：小西克幸

ハルカ：富田美憂

小田：千葉翔也

宗森：坂泰斗

新城：杉山里穂

佐野：春野杏

コーネリア：皆川純子

ニーナ：千葉紗子

漣：山本兼平

志塚：小林親弘

坂井：Lynn

東見：藤井隼

岩本：青山穣

ナタリア：寺崎裕香

メイ：白石晴香

ヴァレン：野川雅史

ノーランド：安元洋貴

キャサリン：東山奈央

ナラ：内山夕実

ヴァルター：加瀬康之

ディボック：水中雅章

クリストフ：吉野裕行

※天崎滉平の崎はたつさきが正式表記。

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