セリエB(イタリア2部)最終節が10日に行われた。

王者パルマに続いて残り1枠の自動昇格枠を獲得したのは、セスク・ファブレガス氏がアシスタントコーチを務め、ティエリ・アンリ氏が少数株主を務めるコモとなった。最終節でコゼンツァと対戦したコモは、相手の先行を許す展開となったものの、パトリック・クトローネのお膳立てからシモーネ・ヴェルディが同点ゴールを挙げて1-1で引き分けた。そして、3位ヴェネツィアがスペツィアに敗れたため、コモの2位以上が決定。コモは2002-03シーズン以来、22年ぶりのセリエA復帰が決まった。

なお、残り1枚となった1部行きの切符を争う昇格プレーオフには、6チームが参戦する。5位カタンツァーロ、6位パレルモ、7位サンプドリア、8位ブレシアが一発勝負の1回戦から出場。ホーム・アンド・アウェイ形式の準決勝では、5位vs8位の勝者が4位クレモネーゼと、6位vs7位の勝者が3位ヴェネツィアと対戦する。そして決勝戦は、第1戦が5月30日、第2戦が6月2日に行われる。

今季セリエBの最終順位とプレーオフの日程は以下の通り。

◆■2023-24 セリエA最終順位

※()内は勝ち点

※(1)勝ち点、(2)当該チーム同士の対戦成績、(3)得失点差、(4)抽選の順に最終順位を決定

1位 パルマ(76)

2位 コモ(73)

────セリエA自動昇格────

3位 ヴェネツィア(70)

4位 クレモネーゼ(67)

─────昇格PO準決勝─────

5位 カタンツァーロ(60)

6位 パレルモ(56)

7位 サンプドリア(55)※税金滞納により勝ち点「2」剥奪

8位 ブレシア(51)

─────昇格PO1回戦─────

9位 コゼンツァ(47)

10位 モデナ(47)

11位 レッジャーナ(47)

12位 ズュートティロール(47)

13位 ピサ(46)

14位 チッタデッラ(46)

15位 スペツィア(44)

─────降格PO─────

16位 テルナーナ(43)

17位 バーリ(41)

────セリエC自動降格────

18位 アスコリ(41)

19位 フェラルピサロ(33)

20位 レッコ(26)

◆■プレーオフ日程

【昇格プレーオフ】

※1回戦が90分で引き分けの場合、延長戦を実施。それでも決着がつかなければ、PK戦なしでレギュラーシーズンの上位チームが勝ち上がる

※2試合の合計スコアが同点の場合、延長戦以降を行わず、レギュラーシーズンの上位チームが勝ち上がる

▼1回戦

5月17日 パレルモ(6位) vs サンプドリア(7位)

5月18日 カタンツァーロ(5位) vs ブレシア(8位)

▼準決勝

5月20日 6位対7位の勝者 vs ヴェネツィア(3位)

5月21日 5位対8位の勝者 vs クレモネーゼ(4位)

5月24日 ヴェネツィア vs 6位対7位の勝者

5月25日 クレモネーゼ vs 5位対8位の勝者

▼決勝

5月30日 第1戦

6月2日 第2戦

【降格プレーアウト】

※16位と17位の勝ち点差が「4」以内の場合のみ開催

※2試合の合計スコアが同点の場合、レギュラーシーズンの上位チームが勝ち上がる

5月16日 バーリ vs テルナーナ

5月23日 テルナーナ vs バーリ