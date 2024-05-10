povo2.0の1GB（7日間）トッピングが半額に、5月14日まで

KDDI／沖縄セルラーは5月10日、オンライン専用プラン「povo2.0」において、「データ追加1GB（7日間）」の半額セールを開始した。
通常390円で販売されているデータトッピング「データ追加1GB（7日間）」が、期間限定で半額の195円になる。セール期間は5月14日9時30分まで。
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