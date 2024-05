5月15日に発売されるTM NETWORKのデビュー40周年を記念したトリビュートアルバム「TM NETWORK TRIBUTE ALBUM -40th CELEBRATION-」の全曲試聴トレイラーがYouTubeで公開された。

今作にはGRe4N BOYZ、CAPSULE、B'z、澤野弘之 feat. SennaRin、ヒャダイン with DJ KOO、乃木坂46、西川貴教、松任谷由実 with SKYE、坂本美雨、くるり、満島ひかりが参加。トレイラーは6分超におよぶもので、GRe4N BOYZによる「SEVEN DAYS WAR」、CAPSULEによる「Self Control(方舟に曳かれて)」、B'zによる「Get Wild」などトリビュートアルバムに収められる全11曲をダイジェストでチェックできる。

なお「TM NETWORK TRIBUTE ALBUM -40th CELEBRATION-」はCD2枚組。豪華アーティストがカバーした音源を収録したDISC 1と、各楽曲のオリジナル音源を収録したDISC 2が同梱される。

V.A.「TM NETWORK TRIBUTE ALBUM -40th CELEBRATION-」収録内容

DISC 1 TRIBUTE

01. SEVEN DAYS WAR / GRe4N BOYZ

02. Self Control(方舟に曳かれて) / CAPSULE

03. Get Wild / B'z

04. BEYOND THE TIME(メビウスの宇宙を越えて) / 澤野弘之 feat. SennaRin

05. Maria Club(百億の夜とクレオパトラの孤独)(Remix) / ヒャダイン with DJ KOO

06. BE TOGETHER / 乃木坂46

07. LOVE TRAIN / 西川貴教

08. Human System / 松任谷由実

09. TIMEMACHINE / 坂本美雨

10. STILL LOVE HER(失われた風景) / くるり

11. ELECTRIC PROPHET(電気じかけの予言者) / 満島ひかり

DISC 2 TM NETWORK

01. SEVEN DAYS WAR

02. Self Control(方舟に曳かれて)

03. Get Wild

04. BEYOND THE TIME(メビウスの宇宙を越えて)

05. Maria Club(百億の夜とクレオパトラの孤独)

06. BE TOGETHER

07. LOVE TRAIN

08. Human System

09. TIMEMACHINE

10. STILL LOVE HER(失われた風景)

11. ELECTRIC PROPHET(電気じかけの予言者)