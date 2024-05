新しい学校のリーダーズ a.k.a ATARASHII GAKKO!が6月7日に3rdフルアルバム「AG! Calling」を配信リリースすることが決定した。

「AG! Calling」は、2019年3月発表の2ndアルバム「若気ガイタル」から約5年3カ月ぶりとなる新作フルアルバム。新しい学校のリーダーズは2021年に88risingから世界デビューを果たし、今年4月にアメリカ・カリフォルニアで開催された音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival」のGobiステージでトリを飾った。「AG! Calling」には「Coachella」で海外オーディエンスを沸かせた「Tokyo Calling」のほか、6月6日より配信されるNetflix映画「範馬刃牙VSケンガンアシュラ」の主題歌「Fly High」などが収められる。

新しい学校のリーダーズは6月にスペイン・マドリッドで行われる音楽フェス「Primavera Sound」を皮切りに、ヨーロッパとアジアの13カ所を回るツアー「Worold Tour Part I」を実施。またアルバムのリリースに伴い、9月からは北米など11カ所を回る「World Tour Part II」の開催が決定した。チケットは5月9日各都市10:00に先行販売がスタートし、5月10日同10:00より一般販売される。

新しい学校の青春部ツアー2024

2024年5月5日(日)福岡県 Zepp Fukuoka

2024年5月6日(月・祝)大阪府 Zepp Osaka Bayside

2024年5月9日(木)東京都 ZeppDiverCity

2024年5月16日(木)北海道 Zepp Sapporo

2024年5月28日(火)愛知県 Zepp Nagoya

ATARASHII GAKKO! World Tour Part I

ヨーロッパ

2024年6月1日(土)スペイン バルセロナ Primavera Sound Festival ※音楽フェス

2024年6月3日(月)ベルギー ブリュッセル La Madeleine

2024年6月5日(水)フランス パリ Bataclan

2024年6月7日(金)ドイツ ケルン Live Music Hall

2024年6月8日(土)ドイツ ベルリン Metropol

2024年6月10日(月)イギリス ロンドン Indigo at The O2

2024年6月12日(水)オランダ アムステルダム Melkweg Max

アジア

2024年6月19日(水)韓国 ソウル Yes24 Live Hall

2024年6月21日(金)マレーシア クアラ・ルンプル Zepp

2024年6月23日(日)タイ バンコク Samyan Hall

2024年6月25日(火)香港 MacPherson Stadium

2024年6月27日(木)台湾 台北 Zepp New Taipei

2024年6月29日(土)シンガポール The Theatre at Mediacorp

ATARASHII GAKKO! World Tour Part II

北米ほか

2024年9月26日(木)カナダ バンクーバー PNE Forum

2024年9月27日(金)アメリカ シアトル Showbox SoDo

2024年9月29日(日)アメリカ サンフランシスコ The Warfield

2024年10月1日(火)メキシコ メキシコシティ Pepsi Center

2024年10月3日(木)アメリカ シカゴ Byline Bank Aragon Ballroom

2024年10月6日(日)カナダ トロント HISTORY

2024年10月9日(水)アメリカ ボストン Roadrunner

2024年10月11日(金)アメリカ ワシントンD.C The Anthem

2024年10月13日(日)アメリカ アトランタ The Eastern

2024年10月15日(火)アメリカ オースティン ACL Live

2024年10月17日(木)アメリカ ダラス The Factory in Deep Ellum

※日付はすべて現地時間