Official髭男dismが7月24日にメジャー3rdアルバム「Rejoice」をリリースする。

Official髭男dismがオリジナルアルバムをリリースするのは、2021年8月発表の「Editorial」以来およそ3年ぶり。「Rejoice」にはアニメ「SPY×FAMILY」のオープニング主題歌「ミックスナッツ」、ドラマ「silent」の主題歌「Subtitle」、アニメ「東京リベンジャーズ」聖夜決戦編のオープニング主題歌「ホワイトノイズ」、ドラマ「ペンディングトレインー8時23分、明日 君と」の主題歌「TATTOO」など全15曲が収められる。

Blu-ray+CD盤とDVD+CD盤には、昨年2月に東京・日本武道館で開催された全国ホールツアー「SHOCKING NUTS TOUR」ファイナル公演の映像や、ツアーのメイキング映像が収録される。対象店舗で6月12日までにアルバムを予約購入すると、特典として本日5月7日に全国のラジオ局で放送された「Official髭男dism Live at Radio」のスタジオライブ映像を収めたBlu-rayがプレゼントされる。

またOfficial髭男dismはアルバムリリース前日の7月23日に東京・Zepp Haneda(TOKYO)でワンマンライブ「Official髭男dism one-man live 2024 -UNOFFICIAL-」、9月から全国5都市10公演のアリーナツアー「Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -」を開催する。

なおアルバムには早期予約特典として、アリーナツアーの先行予約用のシリアルコードが封入される。

Official髭男dism「Rejoice」収録内容

CD

・Anarchy

・ミックスナッツ

・Subtitle

・ホワイトノイズ

・TATTOO

・Chessboard

・日常

・SOULSOUP

ほか、計15曲収録

Blu-ray / DVD

・OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR selected from NIPPON BUDOKAN

01. Pretender

02. I LOVE...

03. Tell Me Baby

04. Choral A

05. Subtitle

06. parade

07. 115万キロのフィルム

08. 異端なスター

09. 宿命

10. ミックスナッツ

11. Universe

12. Clap Clap

13. 破顔

14. ホワイトノイズ



・Behind The Scenes from OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR

早期予約特典Blu-ray

「Official髭男dism Live at Radio」

01. 日常

02. TATTOO

03. Chessboard

04. ミックスナッツ

05. SOULSOUP

Official髭男dism one-man live 2024 -UNOFFICIAL-

2024年7月23日(火)東京都 Zepp Haneda(TOKYO)

Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -

2024年9月20日(金)福岡県 マリンメッセ福岡 A館

2024年9月21日(土)福岡県 マリンメッセ福岡 A館

2024年9月28日(土)大阪府 大阪城ホール

2024年9月29日(日)大阪府 大阪城ホール

2024年10月18日(金)愛知県 ポートメッセなごや 第1展示館

2024年10月19日(土)愛知県 ポートメッセなごや 第1展示館

2024年11月12日(火)神奈川県 Kアリーナ横浜

2024年11月13日(水)神奈川県 Kアリーナ横浜

2024年11月19日(火)北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

2024年11月20日(水)北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ