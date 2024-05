「周りの人たちの思いに支えられたGWだった」こもり校長（GENERATIONS小森隼） “7人での最後のパフォーマンス”を語る

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。5月6日(月)は、「君のゴールデンウィーク何色?」と題して放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、今回の企画を説明する際に連休期間の出来事を語りました。こもり校長:5月6日、今日は振替休日だったけど、ゴールデンウィークが終わろうとしているね……というか、この時間だと実質終わったよね。COCO教頭:そうですね。終わりました……!こもり校長:教頭のゴールデンウィークは、(色でたとえると)“金色”だった?COCO教頭:“濃いめの紫”でしたね。こもり校長:なんでなんで?COCO教頭:忘れもしません、5月2日の朝です。140センチくらいの高さからハンドソープを落としてしまって、それが足の小指と薬指に直撃して! 「折れたんじゃないか?」ってくらいパンパンになって。それが今も痛いです。こもり校長:あら!COCO教頭:私の足は紫です……。こもり校長:今も!? 折れてないの?COCO教頭:あの……ゴールデンウィークは、病院やってなかったんだよね(笑)。こもり校長:心配よ……。行きなさいよ!COCO教頭:でも、昨日高尾山に登れたから大丈夫だと思う。こもり校長:高尾山に登ったの!? お仕事で?COCO教頭:いや、プライベートで(笑)。こもり校長:休みだったの? いいね!COCO教頭:校長は?こもり校長:僕は……忘れられないレーザーの7色。COCO教頭:というのは?こもり校長:「CDTV ライブ! ライブ!」というTBSさんがやっている音楽番組があるんだけど、そこで今日、GENERATIONSが7人での最後のパフォーマンスをさせていただいたんです。COCO教頭:観ていました!こもり校長:そこで、「AGEHA」という楽曲をやらせていただいたんだけど、レーザーの数がものすごくて! この楽曲はもともとダンスチューンだし、クラブみたいなものを意識したミュージックビデオもあるから、スタッフさんがその世界観を拾ってくれたというのもありつつ……。COCO教頭:うんうん。こもり校長:我々7人のきらびやかな感じと、これからをあわせてくれた演出だったのか、えげつないレーザーの量と色だったわけ。実際は7色ではなかったかもしれないけど、リハーサルのときから「まばゆい演出だな」と思って。それが、俺のなかでは忘れられなくて。COCO教頭:目に焼き付いたんだね。こもり校長:自分はこういう輝かしい素晴らしい世界にいさせてもらっているんだな、というのと、周りの人たちの思いに支えられたゴールデンウィークだったな、と思いました。COCO教頭:めっちゃ素敵やん!こもり校長:だから俺は、幾何学模様の“レーザー色”だね(笑)。COCO教頭:(笑)。こもり校長:こんな感じで、今夜は生徒(リスナー)のキミのゴールデンウィークの出来事を、“色”にたとえて教えてください!この日の放送では……・「舞台俳優になるのが夢です。オーディションのダンス審査のために、真夜中のベランダで街灯の明かりを頼りに踊っていた景色が“紺色”でした」という15歳・「宿題をやっていなくて、ノートが“白色”です。ゴールデンウィークは特に予定もなかったのに、アニメやゲームを散々やってしまいました」という15歳・「“金色”です。兄が、津軽三味線の世界大会で優勝しました。2連覇です」という16歳・「“紫色”です。バイト先の先輩に失恋しました。好きかもと思ったときの“ピンク”と、好きな人がいることを知ったときの“青”を足して“紫”です」という18歳と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/