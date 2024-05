新しい学校のリーダーズMIZYU「校則のギリギリを攻める」!? 高校生活最後の1年をみんなで一緒に青春したい…リスナーの相談にアドバイス

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月の5週目から期間限定で、MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」の“授業”「新しい学校のリーダーズLOCKS!」をオンエア。今月の授業は、4月29日(月・祝)~5月2日(木)までの4日間開講します。4月30日(火)の放送では、生徒(リスナー)から恋愛、進路、友達、個性、青春のさまざまな声を電話で聞いていく「青春コーリング」をおこないました。私は都心の高校に通っていて、学校の周りはビルばかりで校庭もありません。校庭で夕陽を眺めたり、自転車2人乗りをして帰ったり、そんな“THE青春”を送るチャンスがないまま高3になってしまいました。校内ではスマホも禁止されていて、友達と写真を撮ることもできず、休み時間は話すぐらいしかやることがありません。そんななかでも、残り1年みんなと青春できるような過ごし方がないか、悩んでいます!(17歳)KANON:ちょっと厳しい学校なのかな?SUZUKA:いろいろ実際に話を聞いてみようか。では早速、電話をつないでみましょう。青春コーリング!RIN:(事前に番組に送ってくれた)写真も見させていただいたんですけれども、これってもしかしてMIZYU(の格好)ですか? この前、東京・渋谷のパルコの前にいましたか?リスナー:はい。RIN:やっぱりそうだ〜! この前プライベートで歩いてたら、目の前からSUZUKAとMIZYUが歩いてきたの。周りの方々から「新しい学校のリーダーズ?」と言われていた。SUZUKA:写真見たら、ほんまに再現度が高すぎます。「青春もっと送りたいねん」という気持ちがドバドバ伝わってきたんですけども、理想とは違うとギャップを感じているんですかね?リスナー:そうですね。(新しい学校のリーダーズの楽曲)「透明ボーイ」とか聴いていると「私もこういう青春を送ってみたかったな」と思っちゃうんですよ。KANON:私も高校は割と都心だったけど、けっこう青春送ったなっていう記憶がある。放課後みんなで都会に行って、学校の制服を着て5人くらい横に並んで「きゃはきゃは」って歩いた。それだけで「あれ。これ青春じゃね?」ってなっていた記憶はあるな。SUZUKA:リスナーさんの主観で感じる青春っていうのは足りひんかもしれんけど、写真を見る限りだいぶ青春しているけどね。新しい学校のリーダーズのファンコミュニティーなのかわからないけど、リスナーさんにしか感じられない青春を、唯一無二で生み出していますよ。しかもさ、これだって1人で行っているわけじゃなくて、SUZUKAのコスプレしてくれているもう1人の女の子と、こうやってロケに行っているってことでしょ?リスナー:4人で仲がいいんですけど、それぞれのコスプレをしています。13歳とか高1の子もいて、年齢も再現しています。RIN:学校が違う子と共通の趣味を通じて出会って、一緒にこうやって制服着て、写真を撮る。それって青春じゃない?MIZYU:うん。学校のなかで「青春足りてないな」って思っても、校則は守らなきゃいけないじゃない? だから、私は校則のなかでギリギリを攻めるっていうのは楽しかった。これはダメって言われていないけど、ちょっとダメそうだよねってところでお弁当食べたりしてました。リスナー:MIZYUさんは、スカートをめっちゃ短くしたりとかはしなかったんですか?MIZYU:してなかったですね。膝丈ぐらいでした。スカート短くしなくても楽しかった。SUZUKA:メッセージいただきましたけども、すでに青春していますよね。MIZYUが言うたように“ダメって言われていないけど、ダメっぽいな”みたいなスリルを味わう楽しみ方があるかもしれへん。どうですか? 悩みは解消されましたか、お姉さん?リスナー:(悩みが)吹っ飛びました。SUZUKA:あなたは“スペシャル”ですから。みんな“スペシャル”なんだから大丈夫ですよ。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/