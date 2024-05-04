はまじあき原作によるアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」より、結束バンドの全国Zeppツアーが決定した。ツアーは9月8日より大阪、北海道、東京、愛知、福岡を順次巡る。
これは本日5月4日に、結束バンドが出演した野外音楽フェス「JAPAN JAM 2024」で発表されたもの。「結束バンド ZEPP TOUR 2024 “We will”」というツアータイトルで、後藤ひとり役の青山吉能、伊地知虹夏役の鈴代紗弓、山田リョウ役の水野朔、喜多郁代役の長谷川育美が出演する。公演は9月8日に大阪・Zepp Osaka Bayside、10月19日に北海道・Zepp Sapporo、11月3日に東京・Zepp Haneda（TOKYO）、24日に愛知・Zepp Nagoya、12月22日に福岡・Zepp Fukuokaで開催。チケットの詳細は続報を待とう。
「結束バンド ZEPP TOUR 2024 “We will”」
大阪公演
日程：2024年9月8日（日） 開場16:30/開演17:30
会場：大阪府 Zepp Osaka Bayside
札幌公演
日程：2024年10月19日（土） 開場17:00/開演18:00
会場：北海道 Zepp Sapporo
東京公演
日程：2024年11月3日（日） 開場16:30/開演17:30
会場：東京都 Zepp Haneda（TOKYO）
名古屋公演
日程：2024年11月24日（日） 開場16:30/開演17:30
会場：愛知県 Zepp Nagoya
福岡公演
日程：2024年12月22日（日） 開場16:30/開演17:30
会場：福岡県 Zepp Fukuoka
(c)はまじあき／芳文社・アニプレックス