松本孝弘(B'z)の最新曲「BATTLEBOX」が本日5月3日に配信リリースされた。

5月11日に、約8年ぶりのソロツアー「Tak Matsumoto Tour 2024 -Here Comes the Bluesman-」をスタートさせる松本。ツアーに先駆けて配信されたこの「BATTLEBOX」は、NTTドコモ Lemino「Lemino BOXING」のテーマソングとして書き下ろされた楽曲だ。

さらに、ツアースタート直前の5月10日には、羽田空港の旅客ターミナルを運営する日本空港ビルデングの創立70周年記念テーマ曲として書き下ろされた「GLORIOUS 70」も配信リリースされる。「GLORIOUS 70」は、本日よりApple MusicのプレアドおよびSpotifyのプリセーブが可能。