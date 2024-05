あのころの景色が蘇る…！登校中のバスで聴いた「少年」、自転車通学の足を動かしてくれた「スケーター・ボーイ」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。5月1日(水)は、『キミの通学路ソング』をテーマに放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が今回の企画を説明する際に話していた思い出の曲と、10代リスナーの通学路ソングを紹介します。こもり校長:今夜は、キミが通学路で聴いている曲を教えてほしい! 音楽にはいろいろなパワーがあると思うんだけど、気持ちを突き動かしてくれる一面もあると思うの。気分が乗らないときや沈んでいるときに背中を押してくれることもあるだろうし、胸が高鳴って落ち着かないときにリラックスさせてくれることもあるよね。どんな自分のシチュエーションにも寄り添ってくれるものが、音楽だと思うんだよね。COCO教頭:そうだね。こもり校長:教頭先生は、通学中に聴いていた曲ってあるの?COCO教頭:私はチャリ通だったの。40分のチャリ通で……。こもり校長:片道で? 遠くない?COCO教頭:そう(笑)。電車で行っても40分だったので、待つのも面倒くさいからチャリで行ってたの。こもり校長:チャリをこぐのがめちゃくちゃ速かったんだね(笑)。COCO教頭:そうなの。だから、ヒラメ筋がバッチバチなんだけど(笑)。そのころはアヴリル・ラヴィーン先生のアルバムをよく聴いていたんだけど、学校の行き帰りではこの曲を聴いていました!――ここで、アヴリル・ラヴィーン「スケーター・ボーイ」をオンエアCOCO教頭:これこれ! これです! 私は坂道を上るときでも降りたくなくて立ちこぎしていたんだけど、アヴリル先生のこの曲が私の足を動かしてくれたの。こもり校長:たしかに、この曲を聴いたらこぐね(笑)。COCO教頭:こんな感じで高校生活を満喫していました。COCO教頭:校長は?こもり校長:俺は、バス通だったんです。後部座席の窓際に座って……前から見たら、右側だね。歩道を歩いている人を見たり、街の景色を見ながら「自分とは何なんだろう……」とか「今を生きている俺は、何を感じながらどういう道に進んでいくんだろう……」と思いながら聴いていた曲があるんだよね。――ここで、福山雅治「少年」をオンエアこもり校長:すごくいい! 特に、雨の日に聴いてたんだよね。COCO教頭:“黄昏こもり”だったんだね。こもり校長:朝、傘を差しながら通勤している人を見て、「これが自分の未来なのかな」とか思っていたね。雨に濡れた窓を見ながらね。COCO教頭:大人やな……。こもり校長:マジで俺の人生のBGMだったね。COCO教頭:こんな感じで、キミが通学路でどんな曲を聴いているのか教えてください!【帰りの山手線で窓の外を見ながら、ヤングスキニー先生の「世界が僕を嫌いになっても」を聴くのがなんかエモくて、最近のマイブームです】(東京都/15歳)COCO教頭:景色に合わせて聴いているんだね。こもり校長:いいね! 乗り物に乗っているときに、動いている窓の外とリンクできるのは才能だよね。COCO教頭:こもり少年もそうだったよね。こもり校長:はい、僕もそうでした(笑)。曲ごとに当時の景色が出てきます……というより、景色が曲をリンクさせてくれるんだよね。COCO教頭:(笑)。こもり校長:このヤングスキニー先生の曲を10年後20年後に聴いたときに、その山手線の景色を思い出すからね。それが、当時の思い出をつなぎとめてくれるものになるよ!この日の放送では……「自分の通学路ソング」は、・「嵐の『ファイトソング』です。朝5時半に起きて電車通学をしているので、この曲に元気をもらっています」という高1・「QUEENの『We Are The Champions』です。朝にこの曲を聴くと、“やってやる!”という気持ちになれます」という高3・「≠MEの『ラストチャンス、ラストダンス』です。先週、気になっていた男子2人に彼女がいることを知りました。この曲は、気持ちを落ち着かせるために登校中に聴いています」という中3・「RADWIMPSの『大団円 feat.ZORN』です。学校や部活で憂うつなことがあって、登校中にこの曲を聴いてテンションを上げています」という高2と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/