草凪みずほ原作によるミュージカル「ミュージカル『暁のヨナ』」が、7月20日から28日まで東京・シアターHで上演。ヨナ役を私立恵比寿中学の星名美怜と明音亜弥、ハク役を神永圭佑と草地稜之がダブルキャストで演じる。
2009年に花とゆめ（白泉社）で連載がスタートし、今年連載15周年を迎える「暁のヨナ」。今回のミュージカルでは「四龍集め編」が描かれ、脚本を谷碧仁、演出を元吉庸泰、作曲を鎌田雅人、振付を良知真次が務める。またスウォン役に良知、ギガン役に剣幸、テジュン役に佐藤永典、クムジ役に柳瀬大輔、キジャ役に木原瑠生、シンア役に吉高志音、ジェハ役に加藤将、ゼノ役にDION、ユン役に飛龍つかさが名を連ねた。チケットのオフィシャル先行は5月28日12時から6月9日23時59分まで実施される。
「ミュージカル『暁のヨナ』」
会期：2024年7月20日（土）～28日（日）
会場：東京都 シアターH
スタッフ
原作：草凪みずほ（白泉社「花とゆめ」）
脚本：谷碧仁
演出：元吉庸泰
作曲・音楽監督：鎌田雅人
振付：良知真次
キャスト
ヨナ：星名美怜 / 明音亜弥
ハク：神永圭佑 / 草地稜之
キジャ：木原瑠生
シンア：吉高志音
ジェハ：加藤将
ゼノ：DION
ユン：飛龍つかさ
テジュン：佐藤永典
クムジ：柳瀬大輔
スウォン：良知真次
ギガン：剣幸
ほか
(c)草凪みずほ・白泉社／ミュージカル『暁のヨナ』製作委員会