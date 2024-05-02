「ツタロックDIG LIVE Vol.14 -OSAKA-」最終発表、全ラインナップ勢揃い

2024年6月22日（土）に心斎橋BIGCATにて開催される「ツタロックDIG LIVE Vol.14-OASAKA-」の追加出演アーティスト4組が発表された。

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今回発表された追加出演アーティストは、TRACK15、berry meet、moon drop、レトロマイガール!!の4組。これで全ラインナップが勢揃いした形となる。

同時にイープラスにて最終先着先行が開始になる。

＜ライブ情報＞

ツタロックDIG LIVE Vol.14-OSAKA-

2024年6月22日（土）心斎橋BIGCAT

出演者 ※50音順

アルステイク／ガラクタ／TRACK15／トンボコープ／berry meet／moon drop／レトロマイガール!!／606号室

料金：4400円（全自由・入場整理番号付・ドリンク別・税込）

主催・企画制作：CCCミュージックラボ株式会社 ／KYODO OSAKA

問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570‐200‐888(平日・土曜 11:00~16:00)

公式HP https://cccmusiclab.com/tsutarockdig14

X https://twitter.com/tsutarocklive @tsutarocklive

Instagram https://www.instagram.com/tsuta_rock_live_official/