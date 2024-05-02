松本直也原作によるTVアニメ「怪獣8号」に、追加キャストとして玄田哲章と田村睦心が出演する。

4月よりテレ東系列ほかで放送中の「怪獣8号」。玄田は四ノ宮キコルの父で、日本防衛隊長官の四ノ宮功役、田村は第3部隊小隊長・中之島タエ役を担当する。追加キャストの発表と併せ、5月4日に放送される第4話「フォルティチュード 9.8」の先行カットも到着した。

TVアニメ「怪獣8号」

放送情報

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送：2024年4月13日（土）より毎週土曜日23:00～

BSテレ東：2024年4月13日（土）より毎週土曜日24:00～

AT-X：2024年4月14日（日）より毎週日曜日22:00～

アニマックス：2024年4月27日（土）より毎週土曜日21:00～

配信情報

公式X（旧Twitter）：2024年4月13日（土）より毎週土曜日23:00～、全世界リアルタイム配信

各種配信プラットフォーム：放送終了後23:30～順次配信開始

スタッフ

原作：松本直也（集英社「少年ジャンプ＋」連載）

監督：宮繁之、神谷友美

シリーズ構成・脚本：大河内一楼

キャラクターデザイン：西尾鉄也

怪獣デザイン：前田真宏

美術監督： 木村真二

色彩設計：広瀬いづみ

3D監督：松本勝

撮影監督：荒井栄児

編集：肥田文

音響監督：郷文裕貴

音楽：坂東祐大

怪獣デザイン＆ワークス：スタジオカラー

アニメーション制作：Production I.G

キャスト

日比野カフカ/怪獣8号：福西勝也

亜白ミナ：瀬戸麻沙美

市川レノ：加藤渉

四ノ宮キコル：ファイルーズあい

保科宗四郎：河西健吾

古橋伊春：新祐樹

出雲ハルイチ：河本啓佑

神楽木葵：武内駿輔

小此木このみ：千本木彩花

(c)防衛隊第3部隊 (c)松本直也／集英社