日本テレビが主催する音楽イベント「BEAT AX Vol.4」が6月28、29日に千葉・幕張メッセ国際展示場1~3ホールで開催される。

「BEAT AX」はグローバルに活躍するアーティストが出演する音楽の祭典。2023年12月にスタートし、これまでに東京・有明アリーナ、神奈川・横浜アリーナ、神奈川・ぴあアリーナMMで開催されており、今回の千葉・幕張メッセは過去最大規模の会場となる。

第4弾となる今回は、1日目にBMSG POSSE(SKY-HI、Novel Core、Aile The Shota、edhiii boi、REIKO)、岩橋玄樹、ØMI、xikers、2日目にはBOYNEXTDOOR、BUDDiiS、オンユ(SHINee)、そして両日ともにATEEZ、FANTASTICS、ME:Iの出演が決定した。なお、2日目の追加出演者が後日発表される。

各出演者のファンクラブでは本日5月2日12:00から12日23:59までチケットの先行抽選予約を受け付ける。イベントオフィシャルサイトの先行予約は5月13日0:00から。

ATEEZ コメント

僕たちATEEZが「BEAT AX Vol.4」に参加させていただくことになりました。

今回過去最大規模での開催ということで、

たくさんのみなさんとご一緒できること、とても嬉しいです。

僕らのパフォーマンスでみなさんに楽しんでいただけるよう

素敵なステージをお届けしますので、ぜひご期待ください!

会場で一緒に素敵な時間を過ごしましょう!

FANTASTICS コメント

今までも同じイベントでご一緒したアーティストの方はもちろん、

今回初めてご一緒するアーティストの方々との共演がとても楽しみです。

数々のボーイズグループが世界中で活躍している中で、

今回出演させていただくことはひとりでも多くの方にFANTASTICSという存在を知って

もらえるチャンスだとも感じています。

お互いに切磋琢磨しながらそれぞれのパフォーマンスから沢山吸収して

今後の活動に活かしていきたいと思います!

垣根を超えたグローバルアーティスト同士の共演!

そして過去最大規模での開催!

皆さん、ぜひ楽しみにしていてください!

MOMONA(ME:I)コメント

BEAT AX Vol.4に出演させて頂くことが決まって本当に嬉しく思います!! ありがとうございます!

ME:Iとして幕張メッセのステージに立つのは初めてなので、今から本当にドキドキワクワクしますが…!

会場に足を運んでくださる全ての方々をME:Iの音楽、魅力、世界観の虜にしていきたいと思います!!! 全力で楽しみます!!

YOU:ME、待ってるよ!

BEAT AX Vol.4

2024年6月28日(金)千葉県 幕張メッセ国際展示場1~3ホール

<出演者>

ATEEZ / BMSG POSSE(SKY-HI、Novel Core、Aile The Shota、edhiii boi、REIKO)/ FANTASTICS / 岩橋玄樹 / ME:I / ØMI / xikers



2024年6月29日(土)千葉県 幕張メッセ国際展示場1~3ホール

<出演者>

ATEEZ / BOYNEXTDOOR / BUDDiiS / FANTASTICS / ME:I / オンユ(SHINee)/ and more