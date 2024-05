12月8日にhide(X JAPAN)の生誕60周年を祝うバースデーライブ「hide Birthday Party 2024 ~hide 60th Anniversary~」が神奈川・CLUB CITTA'で開催されることが決定した。

X JAPANのギタリスト、そしてソロアーティストとして1990年代を駆け抜けたロックスター・hide。1998年5月2日に33歳の若さでこの世を去ってから本日5月2日で26年、二十七回忌を迎えた。「hide Birthday Party」はhideの誕生日である12月13日前後に行われている恒例ライブイベント。今年の出演アーティストとしてhide、Chirolyn(hide with Spread Beaver)、CUTT(SPEED OF LIGHTS、Shame)、defspiral、DIE(hide with Spread Beaver)、DJ-INA(hide with Spread Beaver)、MADBEAVERS、PATA(X JAPAN、Ra:IN)、ZEPPET STORE、桃知みなみがラインナップされており、出演者は今後も追加される。hideのオフィシャルファンクラブでは5月22日12:00に公演詳細が発表され、チケットの先行予約がスタートする。

なお本日、CLUB CITTA'で行われるライブイベント「hide Memorial Day 2024 ~Sing along Live"Hi-Ho!"~」の会場では、「hide Birthday Party」のチケットが数量限定販売される。

hide Birthday Party 2024 ~hide 60th Anniversary~

2024年12月8日(日)神奈川県 CLUB CITTA'

<出演者>

hide / Chirolyn / CUTT / defspiral / DIE / DJ-INA / MADBEAVERS / PATA / ZEPPET STORE / 桃知みなみ(Opening DJ) / and more