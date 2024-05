10月12~14日に東京・海の森公園 森づくりエリアで開催される野外イベント「TOKYO ISLAND 2024」の第1弾出演アーティストが発表された。

「TOKYO ISLAND」は東京の中心で音楽とキャンプ、BBQ、花火、ワークショップなどを楽しめるイベント。第1弾アーティストとして、初日にSCANDAL、BIGMAMA、Lucky Kilimanjaro、WATWING、2日目に打首獄門同好会、シシド・カフカ directs el tempo、東京スカパラダイスオーケストラ、Mr.FanTastiC、3日目にandrop、ストレイテナー、BLUE ENCOUNT、凛として時雨がラインナップされた。なお「androp 15th Anniversary day」と題した3日目の公演は、andropの15周年を祝うバンドのこだわりが詰まったスペシャルな内容となる。

イープラスとチケットぴあでは、5月19日23:59まで各種チケットの先行予約を受け付けている。2日通し券と3日通し券の購入者は無料でキャンプ宿泊が可能。1日券の購入者はシートゾーンとテントゾーンを利用することができる。

TOKYO ISLAND 2024

2024年10月12日(土)東京都 海の森公園 森づくりエリア

<出演者>

SCANDAL / BIGMAMA / Lucky Kilimanjaro / WATWING / and more



2024年10月13日(日)東京都 海の森公園 森づくりエリア

<出演者>

打首獄門同好会 / シシド・カフカ directs el tempo / 東京スカパラダイスオーケストラ / Mr.FanTastiC / and more

androp 15th Anniversary day

2024年10月14日(月・祝)東京都 海の森公園 森づくりエリア

<出演者>

androp / ストレイテナー / BLUE ENCOUNT / 凛として時雨 / and more