男性声優、俳優ら12人が参加するサンリオキャラクターソングカバーアルバム「Hello Kitty 50th Anniversary Presents My Bestie Voice Collection & Dream Stage with Sanrio characters」の収録曲目と、全員歌唱曲「KAWAII FESTIVAL」「ハローキティ」の試聴動画が公開された。

ハローキティの生誕50周年を記念して6月26日に発売される同作。入野自由、浦田わたる、大塚剛央、加藤和樹、木村良平、鈴木崚汰、立花慎之介、豊永利行、仲村宗悟、堀江瞬、牧島輝、森愁斗(BUDDiiS)がそれぞれサンリオのキャラクターとコラボし、サンリオキャラクターソング、パレードやショーからセレクトされた楽曲をカバーする。入野がマイメロディの「手をつなごう」、仲村がポムポムプリンの「ぼく、プリン」を歌うなど、全収録曲は下部のリストで確認を。なお楽曲のアレンジはElements Gardenが担当する。ボイスキャスト12人からのコメントも新たに到着した。

「Hello Kitty 50th Anniversary Presents My Bestie Voice Collection & Dream Stage with Sanrio characters」収録曲目

「みんなにいちばん」(ポチャッコ) / 豊永利行 「みんな nakayoku!」(ウィッシュミーメル) / 堀江瞬 「ハンギョドンのイケイケサンバ」(ハンギョドン) / 浦田わたる 「ダイジョーブ」(バッドばつ丸) / 大塚剛央 「ボクはペックル」(あひるのペックル) / 森愁斗(BUDDiiS) 「 - 朗読 - けろっぴの冒険~けろけろけろっぴ」(けろけろけろっぴ) / 木村良平 「ぼく、プリン」(ポムポムプリン) / 仲村宗悟 「手をつなごう」(マイメロディ) / 入野自由 「Greedy Greedy」(クロミ) / 牧島輝 「ココロをつなぐリズム」(ディアダニエル) / 立花慎之介 「ふたりの Milky Way」(リトルツインスターズ) / 鈴木崚汰 「しあわせのラベル」(シナモロール) / 加藤和樹 「KAWAII FESTIVAL」 / みんななかよく(全員歌唱) 「ハローキティ」(ハローキティ) / みんななかよく(全員歌唱)

入野自由コメント

歌唱楽曲:「手をつなごう」(マイメロディ)

今回のカヴァー楽曲は、ストレートな歌詞でどれも元気になれるキラキラした曲もあれば、ロックな曲調が飛び道具的に出てくる曲もあります。それぞれのキャラクターにあった魅力溢れるアルバムになっていると思いますので、是非楽んでください。

浦田わたるコメント

歌唱楽曲:「ハンギョドンのイケイケサンバ」(ハンギョドン)

老若男女幅広い年齢層の人に聴いていただけると嬉しいです。特に僕の『ハンギョドンのイケイケサンバ』は誰が聴いても明るくなれる歌詞なので、是非一緒に歌って踊って楽しんでください!

大塚剛央コメント

歌唱楽曲:「ダイジョーブ」(バッドばつ丸)

「バッドばつ丸」の『ダイジョーブ』を歌わせていただきましたが、「一番じゃなくてもいい!楽しめばいい!」というフレーズが、この楽曲を通じて1番伝えたいメッセージだと感じます。

本当に素敵なサンリオキャラクター達の楽曲を沢山のキャスト陣が彩っていらっしゃると思うので、コンサートも含めて楽しんでいただけたら嬉しいです。

加藤和樹コメント

歌唱楽曲:「しあわせのラベル」(シナモロール)

サンリオのキャラクターたちにキャラクターソングがあることを、僕たち役者を通して幅広い世代の方に知っていただき、聴いていただけると嬉しいです。

そして11月に開催されるコンサートも、大人の方は童心に返って、子供たちは明るく精一杯、キラキラしたステージを楽しんでください!

木村良平コメント

歌唱楽曲:「 - 朗読 - けろっぴの冒険~けろけろけろっぴ」(けろけろけろっぴ)

サンリオキャラクターの楽曲を知っている方々には、アレンジ部分を見つけていただき、「こんな“けろけろけろっぴ”もあるんだ!」と新鮮な気持ちで聴いていただきたいです。知らない方々には、僕たちをきっかけにサンリオキャラクターの楽曲に興味を持っていただけると嬉しいです。

鈴木崚汰コメント

歌唱楽曲:「ふたりの Milky Way」(リトルツインスターズ)

親世代の方々にとってなじみの深いサンリオキャラクターたちだと思いますが、是非子供たちも一緒に家族で聴いていただけたら嬉しいです。

サンリオが好きだった子供たちが親になり、新しい世代に受け継がれていくのはとても幸せなことだと思いますので、このアルバムを家族みんなで、楽しんでください!

是非一緒にティンクルしましょう!

立花慎之介コメント

歌唱楽曲:「ココロをつなぐリズム」(ディアダニエル)

長い歴史を持つサンリオ。これまで応援してくださったファンの皆様はもちろん、子どもたちにもぜひ聴いていただきたいですね。家族と一緒に楽しめるアルバムになっています!

そして今回、曲それぞれにアレンジが加えられていますので、懐かしい曲として聴いていただくとともに、新しい曲としても楽しめると思います。ぜひアルバムの曲を覚えてコンサートに来ていただけると嬉しいです。

豊永利行コメント

「みんなにいちばん」(ポチャッコ)

僕らが子供の頃から慣れ親しんだサンリオのキャラクター達はジェネレーションギャップが生まれない唯一無二のコンテンツだと思うので、世代を超えて聴いていただけると嬉しいです。

僕が歌わせていただく『みんなにいちばん』は誰もが知っている楽曲なので、非常に光栄なことだと感じています。その他の楽曲も聴く人によって楽しみ方が全然違うアルバムだと思います。ファンの方には「こんな楽しみ方でアルバムを聴いてみました!」という感想を聞かせていただけると嬉しいです。

仲村宗悟コメント

歌唱楽曲:「ぼく、プリン」(ポムポムプリン)

ポムポムプリンの『ぼく、プリン』は、本当に可愛らしい曲で、今回のアルバム用にアレンジが入っているので、オリジナルを知っている人はその違いも楽しんでいただけると嬉しいです。

また、僕たちをきっかけに初めて楽曲を聴く方もいらっしゃると思いますが、このアルバムが、皆さんとサンリオとの素敵な出会いの懸け橋になったら嬉しいです。

堀江瞬コメント

「みんな nakayoku!」(ウィッシュミーメル)

僕たちがカヴァーすることで、「この声で聴くとこのメロディーラインがめちゃくちゃ良い」というような、新しい発見がサンリオファンの皆さんに伝われば嬉しいですね。サンリオが大好きで昔から応援している方々の心に残るようなカヴァーソングアルバムになるよう、頑張りたいと思います。

僕自身、意外に歌声自体が低いので、「地声で好きに歌ってください」と言われるとロック風に少しドスが効いてしまうので、「みんな仲良く」がテーマの可愛らしいウィッシュミーメルの世界観にどうアプローチすれば良いのか、少し悩んでいますが、頑張ります!(笑)

牧島輝コメント

歌唱楽曲:「Greedy Greedy」(クロミ)

僕が担当するクロミの曲は自己肯定感が強い歌詞なので、すごく勇気づけられる曲だと思います。

ラップパートが多いため、非常に緊張しますが、クロミの力を借りて頑張ります!

BUDDiiS・森愁斗コメント

歌唱楽曲:「ボクはペックル」(あひるのペックル)

今回アレンジがはいっているということで、オリジナルとは違うサンリオキャラクターの楽曲になっています。僕の『ボクはペックル』の歌声も楽しみにしてください!

そして是非コンサートにも足を運んでいただけると嬉しいです。

「Hello Kitty 50th Anniversary Presents My Bestie Dream Stage with Sanrio characters」コンサート情報

日時:2024年11月24日(日)昼の部 開場13:00 / 開演 14:00予定、夜の部 開場 17:00 / 開演 18:00予定

会場:千葉県 幕張メッセイベントホール

出演:サンリオキャラクターズ(ハローキティ、けろけろけろっぴ、シナモロール、マイメロディ、クロミ、リトルツインスターズ)、入野自由、浦田わたる、大塚剛央、加藤和樹、木村良平、鈴木崚汰、立花慎之介、豊永利行、仲村宗悟、堀江瞬、牧島輝、森愁斗(BUDDiiS)

(c)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L648267