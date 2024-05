NewJeansの新曲「Right Now」のミュージックビデオのティザー映像がYouTubeで公開された。

「Right Now」は6月21日に発売されるNewJeansの日本デビューシングル「Supernatural」の収録曲。ティザーは“愛の妙薬”を探しに出たNewJeansとパワーパフガールズのコラボキャラクター5人が「虹の花」を発見して超能力を発揮するという内容で、その過程で起こった不明なエラーによって2つの世界が衝突した結果、NewJeansと現代美術家・村上隆によるコラボキャラクターが生まれる。

(c)& ™ Cartoon Network. (s24) (c)2024 ADOR. All Rights Reserved. (c)2024 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved. / ADOR Co., Ltd. All Rights Reserved.