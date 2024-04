クリープハイプ尾崎世界観「本当にこんなこと言いたいのかな」適切な言葉が出てこないしんどさとフェスで思ったこと

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月29日(月・祝)の放送は、クリープハイプのボーカルギター・尾崎世界観さんとベースの長谷川カオナシさんがゲスト出演。新曲「喉仏」やフェスに出演して感じたことについて、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)と語り合いました。こもり校長:クリープハイプ先生は、昨日(4月28日)は「JAPAN JAM 2024」に出演されていました。フェス……現地で(観客と)のコミュニケーションはどうでしたか?尾崎世界観(Vo/Gt.):コロナ前に戻ったようで、いままでは来られなかった人たちがやっと自由に来られるようになって嬉しいですね。こもり校長:「フェスに初めて来ました」という人も一気に増えましたよね。尾崎:この1年で変わりましたよね。周りも知らないバンドばっかりで……(笑)。長谷川カオナシ(Ba.):若いバンドが増えましたね~。こもり校長:出演者も(バンドだけでなく)ボーダレスになってきて、フェスの色が変わってきましたね。こもり校長:クリープハイプ先生は、先日デジタルシングル「喉仏」をリリースされました。おめでとうございます!クリープハイプ:ありがとうございます!こもり校長:こちらは、放送中のドラマ『滅相も無い』(MBS/TBS系)の主題歌として書き下ろされた楽曲です。僕はグっときた歌詞があるんですけど、『口は災いの元 言葉漏れる穴 今ならまだ間に合う 早く塞いで』って……無理なんですよねぇ~。尾崎:そうですよね(笑)。それしか言葉がなくて、「違うのにな」と思いながらしゃべっていることもありますよね。「本当にこんなこと言いたいのかな……?」と思いながら、自分でも違和感があるっていう(笑)。こもり校長:しゃべっている途中に、適切な言葉が出てくることもありますよね。尾崎:俺もさっき、なんで「知らないバンドばっかり」って言ったんだろう、って。カオナシが、「若いバンドが増えましたね」とフォローしていて……。その瞬間に気づいたんです、「“知らない”という言い方はトゲがあるなぁ」って(笑)。こもり校長:言葉って難しいですよね(笑)。心の奥というか喉に引っかかっている言葉に、『早く出てこい/必ずひきずり出すから』という歌詞もまさにその通りですね。でもなかなか出てこないからしんどいんですよね。尾崎:だったらもうずっと出てこなくてもいいのに、あとから出てくるんですよね。COCO教頭:ありますよね~。尾崎:カオナシは、あまり失言ないよね?長谷川:発言が少ないから、失言も少ないのかもしれないですよね。全員:(笑)。こもり校長:「喉仏」のMVも公開されています。クリープハイプ先生のライブで、無表情でステージを見る1人のお客さんに向けて、メンバーが試行錯誤していくというおもしろい内容です。周りは盛り上がっているんだけど、僕にはあのお客さんが涙目に見えて、誰よりも感情を露わにしているように思ったんです。だから言葉が大事というか、言わなきゃ届かない感情があるんだな、と思いました。尾崎:そうですね、そういうことを伝えたかったんです。いろいろな見方があるんですけど……1人だけ違うと目立つんですけど、感動しているときって簡単に動けないと思うし。昨日出させてもらったフェスでも思ったんですけど……めちゃくちゃ盛り上がってくれてすごく嬉しいけど、ちょっと不自然なところもあるなと思って。みんなが同じ動きをするというのも、どうなのか……っていう。もちろん嬉しいし、それに助けられているんですけどね。こもり校長:うんうん。尾崎:フェスが以前のように戻ってきた段階で、初めて来る人も多いなかで、もう1回新しく作り直すこともできるんじゃないかな、と思っています。この日の放送では、「口は災いの元」をテーマに……・「大学は内部進学なのですが、希望の学部にはいけそうもなく自暴自棄になり、母親に“受かればどこでもいい”と言ってしまって大ゲンカになりました」という高3・「好きな人に“彼女がほしい”と相談されて、自分以外の女子の名前をあげたらその子と付き合ってしまいました」という高2・「友達に“あの子のこと苦手なんだよね”と相談したら、実はその2人が仲良しで相談した子と疎遠になりました」という高2と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/