永井豪原作によるTVアニメ「グレンダイザーU」が7月にテレ東、BSテレ東で放送開始となることが決定。合わせて追加キャスト、新規メカビジュアル、第2弾PVが公開された。

追加キャストとして発表されたのは、光子力研究所観測室勤務のサブキャラクターを演じる4人。宇門博士の助手を務める男性所員・林役を高橋伸也、クールな女性所員・山田役を杉山里穂、実直な男性所員・佐伯役を近藤浩徳、新人女性所員・大井役を徳井青空が担当する。

また新規メカビジュアルには、円盤獣ドムドム、円盤獣ゴダゴダ、軍事要塞・ベガスター、水を司るスターカー騎士団乗騎・アクアダイザー、そのサポートユニット・アクアスペイザー、風を司るスターカー騎士団乗騎・ゼオラダイザー、そのサポートユニット・ゼオラスペイザーが登場。第2弾PVでは、GLAYが歌うオープニングテーマ「会心ノ一撃」のテレビサイズバージョンを聴くことができる。

1975年から1977年にかけて放送されたアニメ「UFOロボグレンダイザー」をリブートした「グレンダイザーU」。総監督には「機動戦士ガンダムSEED」「新世紀GPXサイバーフォーミュラ」の福田己津央、キャラクターデザインには「新世紀エヴァンゲリオン」「サマーウォーズ」の貞本義行、音楽には「ONE PIECE」「サクラ大戦シリーズ」の田中公平が名を連ね、アニメーション制作はGAINAが手がける。

TVアニメ「グレンダイザーU」

放送情報

テレ東、BSテレ東：2024年7月放送開始

スタッフ

原作：永井豪

総監督：福田己津央

監督：久藤瞬

シリーズ構成・脚本：大河内一楼

脚本：樋口達人

キャラクターデザイン：貞本義行

サブキャラクターデザイン：アラキマリ

メカニカルデザイン：稲田航、AF_KURO、阿久津潤一（アストレイズ）

デザインワークス：ピナケス、青木智由紀、禅芝、吉永真人

メインアニメーター：大河広行、橋本敬史、山根理宏、吉田徹

美術監督：加藤浩（ととにゃん）、坂上裕文（ととにゃん）

色彩設計：吉村智恵

撮影監督：臼田睦（Nexus）

音響監督：長崎行男

音響効果：和田俊哉（スワラ・プロ）、宅間麻姫（スワラ・プロ）

音楽：田中公平

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーション制作：GAINA

キャスト

デューク・フリード：入野自由

兜甲児：下野紘

弓さやか：上坂すみれ

牧葉ヒカル：東山奈央

グレース・マリア・フリード：田中美海

テロンナ・アクア・ベガ／ルビーナ・ベリル・ベガ：戸松遥

ナイーダ・バロン：佐倉綾音

カサド・ゼオラ・ホワイター：内田雄馬

弓弦之助：速水奨

宇門源蔵：桐本拓哉

ガンダル：子安武人

レディガンダル：渡辺明乃

ブラッキー：高木渉

ズリル：関智一

林：高橋伸也

山田：杉山里穂

佐伯：近藤浩徳

大井：徳井青空

※吉村智恵の吉はつちよしが正式表記。

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