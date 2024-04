TVアニメ「アークナイツ」シリーズの3期にあたる「アークナイツ【焔燼曙明 / RISE FROM EMBER】」が制作決定。合わせて“制作決定”PV、ティザービジュアルが公開された。

スマートフォン向けタワーディフェンスゲーム「アークナイツ -明日方舟-」を原作とする「アークナイツ」シリーズ。2022年に1期「アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】」、2023年に2期「アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】」が放送された。PVには、1期および2期の振り返り映像とともに、甲斐田ゆき演じるドクター、黒沢ともよ演じるアーミヤによる「アークナイツ【焔燼曙明 / RISE FROM EMBER】制作中」というボイスが収められた。ティザービジュアルには、タルラ、3期から新たに登場するアリーナの姿が描かれている。

「アークナイツ【焔燼曙明 / RISE FROM EMBER】」

スタッフ

アニメーション制作:Yostar Pictures

キャスト

ドクター:甲斐田ゆき

アーミヤ:黒沢ともよ

