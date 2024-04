今年でソロ活動30周年を迎えるCorneliusが、6月26日にニューアルバム「Ethereal Essence」をリリースする。

「Ethereal Essence」は、Corneliusが近年発表してきたアンビエント色の強い楽曲に、再編集や再レコーディングを施して完成させた1枚。2019年11月にリニューアルした東京・渋谷PARCOの記念BGM「Sketch For Spring」や、ドラマ「サ道」のテーマ曲「サウナ好きすぎ」のリアレンジバージョン「サウナ好きすぎ、より深く」、2018年に東京・東京オペラシティ アートギャラリーで行われた谷川俊太郎の個展「谷川俊太郎展」の展示楽曲「ここ」、雑誌「Nero」10周年記念号のエキシビジョンで販売された7inchアナログ収録の「Windmills Of My Mind」など、初CD化の楽曲が多数収められる。

アルバムの発売に先駆け、各配信サイトでは「Sketch For Spring」の配信がスタートした。

Cornelius「Ethereal Essence」収録曲

01. Quantum Ghost(2023年の7inchアナログ「火花」のカップリング曲。初CD化)

02. Sketch For Spring(渋谷PARCOのオープン記念BGM。初CD化 / 初配信)

03. Heaven Is Waiting(初CD化 / 初配信)

04. サウナ好きすぎ、より深く / Too Much Love For Sauna(Falling Deep)(ドラマ「サ道」テーマ曲のリアレンジ曲。初CD化 / 初配信)

05. Xanadu(初CD化 / 初配信)

06. ここ(「谷川俊太郎展」の展示楽曲。初CD化 / 初配信)

07. Step Into Exovera(初CD化 / 初配信)

08. Forbidden Apple(2021年の配信シングル。初CD化)

09. Melting Moment(「BYSAKUU」第5弾のカセットに収録された楽曲のリアレンジ版。初CD化 / 初配信)

10. 告白 - Cornelius ver.(ASA-CHANG&巡礼のアルバム「まほう」収録曲)

11. Mind Matrix(初CD化 / 初配信)

12. Windmills Of My Mind(雑誌「Nero」10周年記念号エキシビジョンで販売された7inchアナログ収録。初CD化 / 初配信)

13. Thatness And Thereness - Cornelius Remodel (坂本龍一のトリビュートアルバム「A Tribute to Ryuichi Sakamoto - To the Moon and Back」収録曲)