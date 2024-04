【小田原 観光スポットレポ】小田原大橋 - サイクリングの休憩所とし…

都内から近く、訪れやすい小田原。その分、休日ともなれば大抵の場所は、人で埋め尽くされている事が多いのが難点です。

そんな時におすすめの観光スポットのひとつが、小田原大橋。酒匂川をまたぎ、雄大な相模湾を見つめて、身体を休めてはいかがですか。

海側に西湘バイパスと相模湾

小田原大橋からは相模湾が見渡せます。また、その海岸沿いには西湘バイパスが走っています。ただし肉眼では遠目に見えるだけなので双眼鏡などを持っていくと、より楽しめるでしょう。

天気の良い日は河川敷のスポーツ広場やサイクリング場を利用する人々の姿もあり、のどかな空気に癒やされます。

内陸側にJRとAmazon

小田原大橋から見て内陸側には、酒匂川鉄橋の上にJR東海道線(湘南新宿ラインと上野東京ライン)および東海道新幹線が並列し、さらにその奥には通販大手Amazonの物流拠点(写真左の四角い建物)が見えます。ここが日本の大動脈の一部分である事を実感できる光景です。列車や建造物が好きな方は、こちら側の景色にこそ魅力を感じるかもしれません。

近隣に在住・在勤・在学ならスポーツ広場も利用可能

いわゆる「地元民」であれば、河川敷のスポーツ広場を利用できます。具体的には小田原市・南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町・箱根町・真鶴町・湯河原町の各市町に在住、もしくは勤め先か通学先であればOKとなっています。

駐車場は利用できない場合がある

駐車場は河川敷内の酒匂川左岸サイクリング場のものが最寄りとなります。ただ、この駐車場は基本的にサイクリング場を利用するためにあるのと、日時によって利用できない場合があるため、来訪するタイミングや目的を自由にしたい場合は駐車場がないものと考えた方が良いかもしれません。サイクリング場を除いて、かつ、24時間利用できる駐車場は下記地図のタイムズ駐車場が最寄りとなります。

また、堤防内は駐車禁止となっており、徒歩・自転車専用の道もあるので併せて注意したいところです。

自転車で訪れるのがおすすめ

晴天の日に限って、河川敷に設置されている酒匂川左岸サイクリング場を使用できるため、自転車では訪れやすい場所です。

このサイクリング場では30分の自転車無料貸出を行っているため、自転車を所持していなくても乗車する事が可能です。自転車の貸出時間は、3月~10月にかけて平日13:00~16:30、休日10:00~16:30です。11~2月は終業が16:00まで短縮され、さらに12~2月の間は冬休み以外の平日は営業しません。雨天の日も営業しません。

このサイクリング場を使う場合に限り、河川敷内の駐車場を使う事ができます。ただし制限があって、通常は土・日・祝祭日の自転車貸出時間内、春・夏・冬休み期間中は平日も含む自転車貸出時間内となっています。雨天の日は駐車不可です。サイクリング場を使ってみたいが自転車で訪れるにはちょっと遠いな、という場合には自動車で訪れる事もできます。なお、入口は下記地図の通りです。

施設紹介

【小田原大橋】・住所:〒250-0002 神奈川県小田原市(実際の位置は寿町5丁目~南鴨宮1丁目の間)・電話番号:0465-33-1300(小田原市役所)・営業時間:24時間(市役所への問い合わせは開庁時間の平日8:30~17:15分)

アクセス

自動車 東京方面から:国道1号線の連歌橋交差点を右折後、国道719号線を直進した後に下新田交差点を左折し直進

自動車 静岡方面から:国道1号線山王橋交差点を左折後、山王川さくら通りを直進した後に竹橋交差点を右折し直進

公共交通機関:箱根登山バス「スポーツ広場」より徒歩1分

