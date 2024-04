「お父さんと仲良くなりたい」母親の再婚相手とは“敬語”の15歳の相談 理想の家族になりたいけど…

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月24日(水)の放送では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、父親との関係に悩む15歳のリスナーの話を聞きました。この日は、番組の学校掲示板の書き込みから、気になる内容を投稿したリスナーに電話で直接話を聞く番組恒例企画「掲示板逆電」を放送。今回電話をつないだのは、高校1年生の女性リスナーです。最近、スマホを買ってもらったことで、初めて話をすることができました。父親は母親の再婚相手で、厳しい人だと言います。こもり校長:もしもし! (学校掲示板に投稿された)書き込みでは、家のことで悩みがあるって……。なにかあったの?リスナー:お父さんが……もともと私が生まれてすぐに離婚して、今のお父さんはお母さんの再婚相手なんです。時間や言葉遣いに結構厳しくて、あんまり合わないっていうか……。こもり校長:「○時までに○○しろって言っただろ!」、「なんだその言葉遣いは!」みたいなことを言われるの?リスナー:そうです。そういうのができないと、ペナルティがつくんです。最近言われたのは……土日に、お風呂に入るのが数分遅れたことが何回かあって。「次に遅れたら、スマホの使用時間を1時間減らす」と言われました。今も、平日の朝や夜も23時までしか使えないんですけど……。COCO教頭:お母さんとお父さんが再婚したときからそんな感じなの?リスナー:はい。小3から一緒に暮らし始めたんですけど、中1くらいまでは手を出されたこともありました。こもり校長:そっか……。そういうときは、お母さんはどうしているの?リスナー:止めたりもするんですけど、(父親が)そういうモードに入ったときはあまりきかないので。こもり校長:じゃあ、お父さんが怒ったときは、お母さんはあまり関与せずな感じ?リスナー:そうですね。こもり校長:そうか……じゃあ、お父さんの前だと緊張しちゃうのかな?リスナー:はい……でも、仲良くなりたいと思っていて、自分としては家族らしい家族になりたいと思っているんです。なので、朝も「おはよう」と言って、さっきも「お帰り」「おやすみ」と言ったけど……無視されました(笑)。こもり校長:えっ、向こうが無視するんだ……?リスナー:返してくれることもありますよ。この間は、朝階段を下りていたら「足音がうるさい」って言われたんですけど、その前に「おはよう」って言ってくれたんです。それがすごく嬉しくてニヤニヤしていたら、余計に怒られちゃって……。COCO教頭:そうか……。COCO教頭:学校の話とか、スマホを買ってもらえて嬉しかったこととかは話せているの?リスナー:う~ん、お母さんとはよく話しますけど、あんまり……。お父さんもめちゃくちゃ厳しいわけではなくて、基本的にはおもしろいことが好きな人なんです。なので、お父さんが外であったおもしろいことは話してくれますけど……。COCO教頭:家で一緒に過ごすのは、ごはんを食べるときなのかな?リスナー:いや、ごはんは一緒に食べないです。平日はお父さんの帰りが遅いし、土日は夜ごはんを食べない人なので。前は、土日のお昼ごはんを一緒に食べてくれたけど、私が遅くなったりしてイライラしたのか、最近は一緒に食べてくれなくなりました。食べるのが遅いと、ごはん捨てられちゃうし……。こもり校長:そうか……。お父さんのなかでは、時間というかキビキビ動くのが大事なんだね。リスナー:はい。私はけっこう行動が遅いほうなので、余計に合わないというか……(笑)。こもり校長:お互いに求めていることが違うんだね。COCO教頭:さっき、「理想の家族になりたい」という話をしてくれたけど、それはどうして?リスナー:みんなの話を聞いたりテレビドラマとかを見ると、楽しそうに話しているので「そうなれたらいいな」って。COCO教頭:自分の環境からは遠いな、と感じることもある?リスナー:はい。こもり校長:理想の家族ね……。たとえばどういう感じなの?リスナー:敬語とかもあまり使わないで、タメ口で楽しく話せたらな……って、思います。こもり校長:理想の家族の形って人それぞれだと思うけど、「こうなりたい」という気持ちは絶対に間違いじゃないと思うよ。でも……正直な話、その理想は現実には成り立たないかもしれない。そういう未来が来たとしても、自分が望んだことは否定してほしくないし……「私が間違っていたんだ」とは思ってほしくないんだよね。リスナー:はい。こもり校長:俺も親が離婚して、物心ついたときからお父さんがずっといないのよ。俺もお父さんが欲しかったし、3人家族が理想だったの。でも、俺は中学で上京したし、お母さんも再婚しなかったから、俺の理想は叶わなかったんだよね。だからって、「諦めろ」と言いたいわけじゃないよ。リスナー:はい。こもり校長:たとえば、自分が思っていることをお母さんに話してみるとか……そういうきっかけ、行動を起こしてみてもいいんじゃないかな。言っていることは、間違っていないと俺は思ったから……。COCO教頭:うん……。こもり校長:お父さんにいきなり言うのは難しいかもしれないから、お母さんと2人きりのときに話してみるとか。「土曜日くらい、ごはん一緒に食べたいんだよね」とか、「早めに食べるから」とかね。今、思っている気持ちを殺さないでほしい。リスナー:はい。こもり校長:今回、スマホを買ってもらえたタイミングで話せているのも、何かのきっかけだと思うのよ。COCO教頭:うん!こもり校長:いきなりは変わらないかもしれないし、もしかしたらその理想は現実にならないかもしれないけど、思っていることは間違っていないから言葉にしてほしいなって思う。俺たちに話してくれる分には、俺らは何にも引かないからさ。俺らには、何でも話してほしいよ。掲示板もあるしね。リスナー:はい。こもり校長:今日がきっかけなのかもな、って少しでも思ってもらいたいんだけど……どう?リスナー:はい。いっぱい話します。こもり校長:うん、お母さんに話してみてよ。無理はしなくていいからね。話すのが苦しいなら話さないほうがいいから。COCO教頭:そうだね。こもり校長:「やっぱり言えませんでした」「この気持ちを聞いてください!」と言ってくれたら、また聞くからね。リスナー:はい!COCO教頭:話してくれてありがとうね。そして、これからもいっぱい話せるからね。23時までということなら、これからも22時台にいっぱい話していこう!リスナー:はい!こもり校長:また話そうな! ありがとうね。リスナー:ありがとうございました!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/