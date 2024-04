宮世琉弥「なんとNiziUさんも！」作詞曲『Candy』の踊ってみた動画に「超嬉しい！」

宮世琉弥がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 宮世LOCKS!」。4月24日(水)の放送では、Ryubi Miyase名義で4月10日にリリースしたデビューアルバム『PLAYLIST』を紹介しました。リスナーの感想と、自身の収録曲についてのコメントを紹介します。宮世:今夜は、リリースされたばかりの僕のデビューアルバム『PLAYLIST』について、生徒(リスナー)のみんなから届いている感想をチェックしながら、いろいろとお話をしていこうと思います。【リスナーのメッセージ:『PLAYLIST』とにかく最高です! 特に「曼荼羅」が好きです! 嫌なことがあったり落ち込んだときに聴いて、テンションを上げています! 今年は受験があるので、1年りゅびたんの曲を聴いて耐えきったら、思う存分推し活します!! 待っててください! 大好きです!!!】(17歳)宮世:ありがとう~! 「曼荼羅」は、結構トゲがある曲なんですよ。『愛も金も知恵も贋(まやかし)だから』という歌詞もあるんですけど、でもそのトゲが逆に前向きにさせてくれる曲だなと思っています。気に入ってくださり、本当にありがとうございます!【リスナーのメッセージ:琉弥先生のメジャーデビュー日に、私も大学2年生をスタートしました。去年よりはるかに大変になって、毎日遅くまで授業やバイト、それに1人暮らし。しんどいときもあるけど、いつも琉弥先生の歌が元気をくれます。特に「Peek-a-boo」は、琉弥先生から応援されているみたいで、笑顔で頑張ろうって思えます!】(19歳)宮世:嬉しい!「Peek-a-boo」も、本当にいい意味で甘えさせてくれる曲なので。歌いながら想像していたのは、赤ちゃんに対して親が「バー!」ってやったりとか、彼氏が彼女に対して「いないないばあ」をしている……“甘えてもいいよ”、“わがままでいいよ”って甘えさせてくれる歌です。ちゃんとそれを受け取って、笑顔で頑張ろうって言ってもらえてすごく嬉しいです。ありがとうございます!【リスナーのメッセージ:私が助けられたのは、「Goodbye,Lover」の『僕がここにいるから』という歌詞です! 新学期が始まり、なかなか友達作りに苦戦しているときにリリースされた琉弥くんの「Goodbye,Lover」を聴いて、不安でいっぱいな中『僕がここにいるから』という一言で、安心したからか自然と涙が溢れ出てきました。それくらい、琉弥くんの『僕がここにいるから』が心に響いたんだと思います。それから毎日欠かさず「Goodbye,Lover」を聴いて、日々学校生活を頑張っています!】(17歳)宮世:嬉しい! この曲はちょっと珍しい形で、2人の恋の間にいる人なんですよ。今までにない視点ですよね。すごくチャレンジした曲だなって思いますし、あまりこういう曲ないんじゃないかな。サビも耳に残りやすくて、僕はすごく好きです。歌詞の『僕がここにいるから』は、僕も同じような気持ちで聴いているので嬉しいです。学校生活頑張ってください!【リスナーのメッセージ:アルバム最高でした。めっちゃ聴いています。「Candy」の歌詞の『空回りLonely』とかは憂いをまとった感じだけど、サビの『Candy』という言葉で“酸いも甘いも”みたいな。そういう表現がすごく好きでたくさん聴いています】(18歳/このリスナーとは電話をつなぎました)宮世:「Candy」は、僕が作詞させていただいた曲です。音ハメなんかも自分で調節しながらやらせてもらったんですけど、それを褒めてくれて嬉しいなって思いました。TikTokなんかでも本当にいろいろな方がこの音源使ってくれていて、なんとNiziUさんも踊ってくれたんですよ! 超嬉しくて! みなさんも、ぜひ学校の休み時間とかに撮ってくれたら嬉しいな~。MVも出ているんですが、僕の中ではギャップがすごいです。曲だけ聴いてMV見に行った人は、印象が変わるんじゃないかなって思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/