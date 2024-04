テレビ東京は25日、ゴールデンウィークの『午後のロードショー』(毎週月〜金曜 13:40〜)ラインナップを発表した。

この度、”ゴールデンウイークスペシャル!”と題した、4月29、30日、5月1、2、6日の5日間のラインナップを明らかに。29日は『ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル』、30日は『デイ・アフター・トゥモロー』、5月1日は『ラストスタンド』、2日は『武士の家計簿』を放送。6日はトム・クルーズ主演の大ヒットアクション「ミッション:インポッシブル」シリーズ第6弾『ミッション:インポッシブル/フォールアウト』を本編ノーカットで地上波初放送する。

■テレビ東京映画部プロデューサー:岡本英一郎 コメント

「午後のロードショー」は、今年のゴールデンウイークも強力ラインナップをお送りします!トップバッターの4月29日(月・祝)は、『ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル』を放送します。また遂に「午後のロードショー」で『ミッション:インポッシブル/フォールアウト』を5月6日(月・休)に放送時間を拡大して、本編ノーカット地上波初放送します! ゴールデンタイムで放送してもおかしくない大作・人気作を一挙放送しますので、このゴールデンウイークもご自宅で映画をお楽しみいただければ幸いです。引き続き「午後のロードショー」をよろしくお願いいたします。

