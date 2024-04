【藤沢 オープンレポ】春水堂（チェンスイタン）- 日本初！台湾料理の…

2024年4月6日、オープン!

タピオカミルクティー発祥の店「春水堂(チェンスイタン)」。日本上陸1号店の代官山をはじめ、これまで中心街で展開されていた台湾カフェがこの春、日本初となるドライブスルーを併設したロードサイド店を藤沢湘南台にオープンしました。

今回は内覧会のご案内をいただき、意気込んで車を走らせ向かいます。

新湘南バイパス「藤沢」の出入り口にある「城南」交差点から、県道43号線を15分ほどまっすぐ北上すると、左手高橋果樹園の先に看板が見えてきました。ドライブスルーにも最適、とても分かりやすい場所です。

76席あるという店内。ゆったりしたソファ席やボックス席など、座る場所によって雰囲気が変わり、お子様連れでもゆっくりくつろげそうです。店内を飾るアートや掛け軸なども台湾から輸入され、彩り鮮やかな生け花も上品で落ち着いていて、居心地のいい空気に包まれています。

門外不出!台湾人気no.1<功夫(クンフー)麺>が日本初上陸

タピオカミルクティーはもちろんのこと、新店を記念して湘南台店限定でこの度日本初公開された目玉商品が、本場台湾で1番人気の「功夫(クンフー)麺」。通常サイズ(税込750円)でがっつりいただくもいいですし、小椀(シャオワン:税込350円)は、いろいろな種類を食べたい方やお子様にもちょうどいいサイズ(下画像左奥が小椀)。

このレシピは、タピオカミルクティ産みの親であり、今も台湾本社で商品開発をされている”味の番人”リンさんが、お母様から引き継いだという秘伝のもの。ガッと全体を混ぜていただきます。

タピオカ粉が入った麺はモチモチ。そこに椎茸の風味が効いた甘すぎない肉味噌と、シャキシャキした野菜の歯ごたえが抜群にマッチしていて、これは美味しい!台湾で人気no.1は納得です。子供も夢中でほおばっていました。

隣に写るのがタピオカミルクティー(税込500円)。有資格者である社員だけ淹れることができるというお茶の味は素晴らしく、コクと風味の深さが一口飲んだだけでも伝わってきます。筆者がこれまで飲んだタピオカミルクティーの中でも、美味しさは最極上。

こちらの「海老トマト湯麺(税込980円)」は、さっぱりしながらも鶏の旨味がしっかりある鶏白湯スープに、プリプリの海老やトマト、卵や薬味が平打ち麺にからまったところに差し込むゴマ油のアクセントが食欲をそそり、スープを飲む手が止められない一杯。

サイドメニューやテイクアウト商品も充実

麺類の他にも、焼き小籠包(550円税込)やカリカリ黄金チキン(550円税込)など、台湾本部観衆のベストフードも味わえます。

飲んでみたかったタピオカ入りのホットドリンクは、抹茶ミルク(税込650円)をチョイスしました。春水堂のドリンクは本当にどれも茶葉の風味がしっかりとして美味しくて、改めてお茶の専門店だと感じます。ホットドリンクに入るタピオカは、甘みと柔らかみを少し増して、口当たりがマイルドに。

春の季節限定商品はあまおう苺のドリンクでしたが、この先どんな季節商品が味わえるのかも楽しみです。

ドライブスルーが気になり…

内覧会に訪れた日、外はあいにくの大雨。車で出向きましたが、ドライブスルーが出来なかったことが気にかかり。オープンしてから1週間後の晴れ渡る空の下、桜も満開で気持ちのいい陽気に気分も上がり、再度お店を訪れました。

平日の13時を回っていましたが、お店の外にまで続くお客様の列がありました。

店内でいただいたタピオカミルクティー(500円★特別価格税込)をもう一度いただきたくて、台湾カステラ(500円税込)のデザートと共にオーダーします。

オーダーの後の受け取りは、くるっとお店の反対側に半周して。窓口の店員さんがとてもにこやかで可愛らしく、並んだ待ち時間は忘れるほどに気持ち良くいただくことが出来ました。

近くには、大相撲藤沢場所が開催される秋葉台公園をはじめ、緑豊かな多くの遊びスポットがあります。店内でゆっくりいただくもよし、ドライブスルーしてお気に入りのアウトドアでいただくのもよし、新たな湘南台の楽しみ方に「春水堂」は欠かせない存在になりそうですね。

店舗詳細

【春水堂(チェンスイタン)湘南台店】■住所:〒252-0823 神奈川県 藤沢市 菖蒲沢947番■電話番号:046-647-6180■営業時間:10:00~22:00(店内ご利用:L.O.21:00/ドライブスルー:L.O.21:30 ※カリカリ黄金チキンは21:00)※L.O.は混雑状況により前後する場合がございます■座席:76席(予約不可)■駐車場:28台(ドライブスルー併設)

