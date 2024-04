荻野目洋子「擬態する虫が特に好き」ラジオドラマ『安部礼司』で“好きな虫”を明かす

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中の、平均的なサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ番組「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」(毎週日曜17:00~17:55放送)。春ゲスト祭り第2弾となる4月21日(日)放送ゲストは、歌手の荻野目洋子さん。主人公・安部礼司が勤める会社の“生産管理部長役”を演じました。ここでは、大の虫好きでもある荻野目さんが、特に好きな虫について語ったパートを紹介します。ごくごく普通で平均的なサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」。東京・神田神保町の中堅企業「大日本ジェネラル」に勤めるサラリーマンの安部礼司が、トレンドの荒波に揉まれる姿と、それでも前向きに生きる姿を描いた勇気と成長のコメディドラマです。「大日本ジェネラル」生産管理部に在籍する、極めて地味目な出で立ちの課長・荻野目衣子(おぎの・めいこ)。その雰囲気とは裏腹に、通称“鬼の荻野目”と呼ばれるほど彼女のチェックの目は厳しく、安部礼司は毎回、伝票の不備を指摘されています。そんなある夜、新人の大野マジカ・アメージングは、六本木のディスコで“バブリーダンス”を踊る荻野課長の姿を目撃してしまい……。実は大の虫好きだという荻野目さん。各地の虫を捕獲して生態を紹介する番組に出演したり、自身のYouTubeチャンネルでも虫に関連する動画を多数アップしています。今回のラジオドラマにも、“虫”にまつわるエピソードが盛り込まれていました。番組のエンディングで、安部礼司役の小林タカ鹿から“虫”のYouTubeについて質問がおよぶと「最近はちょっと忙しくて更新できていなくて、虫を捕まえる動画や、(虫に関する)質問に答える動画などのストックはあるのですが、編集する時間がなく間に合っていません」と荻野目さん。そんな荻野目さんが好きな虫は、木の枝のような姿が特徴的な「ナナフシ」。「擬態する虫が特に好きですね」と明かす場面も。虫好きになったきっかけについては、「子どもの頃に千葉県や埼玉県の自然あふれる町で、虫がたくさんいる所で過ごしたことが大きかったと思います」と話していました。番組では他にも、デビュー40周年を記念した木梨憲武さんプロデュース&所ジョージさん書下ろしによる新曲や、5月4日(土・祝)におこなわれる「スーパーGT第2戦富士」でのスペシャルライブショーなどについて語る場面もありました。<番組概要>番組名:NISSAN あ、安部礼司 ~BEYOND THE AVERAGE~放送エリア:TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネット放送日時:毎週日曜 17:00~17:55