SUPER BEAVER「ライブで得られる幸せに取りつかれている4人」超多忙でもツアーは続く

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月23日(火)の放送は、SUPER BEAVERが生出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)との、最近の活動と今回の企画に関するトークを紹介します。SUPER BEAVERは、毎週金曜に放送されている番組内のコーナー「ビーバーLOCKS!」にレギュラー出演中です。この日の放送では、前回の「ビーバーLOCKS!」で予習が行なわれた『自作自演応援逆電』をお届けしました。『自作自演応援逆電』は、リスナーが希望するシチュエーションとセリフを、そのリスナーとSUPER BEAVERが即興で演じる企画です。予習の段階では戦々恐々だったメンバーたちでしたが、今回は……?こもり校長:ビーバーのみんなは、3月まで『SUPER BEAVER 都会のラクダ TOUR 2023-2024 〜 駱駝革命21 〜』をやっていました。バタバタしているなかで、3月6日には生放送教室にも遊びに来てくれました。ツアーが終わると、10-FEET先生と(『SUPER BEAVER × 10-FEET presents「えぞはえーぞ!」』で)北海道をまわって!上杉研太(Ba.):対バンツアーをやっていました!こもり校長:その間に、柳沢さんは生田絵梨花さんの1st EPに楽曲(「だからね」)を提供していたり、24日発売のWEST.先生のニューシングル(「ハート/ FATE」)に楽曲提供していたり! ちょっと忙しすぎません?渋谷龍太(Vo.):ちょっと……ちょっと、なー?藤原"35才"広明(Dr.):ねー……?こもり校長:本当に……(今日は)よく来てくれましたね!全員:(笑)。藤原:ありがたいのよ!渋谷:目が覚めると、ここがどこだかわからない現象が……(笑)。ホテルの天井ってだいたい一緒だからさ!柳沢亮太(Gt.):わかるわかる(笑)。こもり校長:どこに行っても、車に詰められてそのまま会場ですしね(笑)。柳沢:しかも、各ホールの袖ってすごく似ているのよ。ライブハウスはけっこう違うけど、ホールの袖はほぼ一緒!渋谷:壁が、白かクリームかくらいの違いだよね(笑)。柳沢:舞台に出ちゃえばすごく違うんだけどね。こもり校長:本当にお忙しいですよね。秋からは、また新しいツアー(「都会のラクダ TOUR 2024 〜 セイハッ!ツーツーウラウラ 〜」)が始まるそうですが……?柳沢:なんなら、6月からは野外ツアー(「都会のラクダ 野外TOUR 2024 〜ビルシロコ・モリヤマ〜」)も始まるんですよ。こもり校長:どんだけやるんですか!渋谷:いいなと思って「やる」って言っちゃうけど、のちに首が締まるっていうね(笑)。でも、大丈夫!こもり校長:ライブで生きている4人ですよね。渋谷:本当にそうなのよ! ライブで得られる幸せみたいなものに、取りつかれている4人だからね。こもり校長:今夜は、SUPER BEAVERのみんなと『自作自演応援逆電』の授業(企画)をしていきます!渋谷:なにこれ……?こもり校長:『自作自演応援逆電』は、声優さんがゲスト講師に来たときには必ずやる伝統芸なんです。生徒(リスナー)のみんなが、めちゃくちゃ楽しみにしてくれる授業なんですよ。渋谷:でも、俺らは声優じゃないんだよ。こもり校長:いやいや、「ラジオエチュードっておもしろいよね」「やりたいよね」とおっしゃったと聞きましたよ!渋谷:これは、伝言ゲームの妙だから! 誰か1人を介すると語弊が生まれるんだよね。もう始まっちゃってるからいいんだけど……。藤原:もう、今日から声優でいこう!渋谷:お前、今何つった!?藤原:4人組の声優グループでいこう!上杉:"声優グループ" ……(笑)。渋谷:ちょっと待って! いるかもしれないから!全員:(笑)。渋谷:まぁでも、せっかくやらせてもらんだから、我々も全力で取り組もう! という気概で来ているからね!上杉:そうだよ!こもり校長:生徒からの書き込みもめちゃくちゃ来てますよ!渋谷:俺たちバンドマンが、声優のみなさんを超える瞬間を……聴いてほしいと思いますよ……!こもり校長:じゃあ、どうします? Xのハッシュタグは「#ビーバー声優を超える日」にします?柳沢:ヤバいヤバい!上杉:波風が立つよ!この日の放送では……・「筝曲部の演奏会で過去イチ難しい曲に挑戦します。先輩が部活を見に来たシチュエーションで、"あなたならできる、頑張れ!"と応援してほしいです」という17歳・「8月からアメリカに留学するのですが、すでに緊張しています。空港のシチュエーションで、先輩4人から"日本で待っているから頑張ってこい!"と言ってほしいです」という17歳・「5月にフェンシングの試合があります。引退前にインターハイ出場を狙っているので、顧問の先生に"フレーフレー! 胸を張って戦ってこい!"と応援してほしい」という17歳・「文化祭でSUPER BEAVERのコピーをします。超かっこいい先輩から"俺と一緒にバンドを組まない?"と言ってもらいたい」という16歳と電話をつなぎました。SUPER BEAVERは、ワラさん、ヤナさん、スギさん、シブさんという先輩キャラで登場。「できるなら普通に励ましたい!」と言いつつも、リスナーがリクエストしたシチュエーションに応じ、役になり切ってエールを送りました。