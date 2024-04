景井ひな「枕カバーを洗濯する」学生時代にやっていた美容の話＆第一印象をよくするには？

景井ひながパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 景井LOCKS!」。4月23日(火)の放送では、おすすめの美容法や第一印象をよくするために心がけたいことを紹介しました。景井:今夜は、私の個人的美容法についての授業をしていきます。こんな書き込みが届いていたので紹介します。景井所長こんばんは! 動画などいつも見てます! いつも思っているんですが、どうやったら肌を綺麗にできますか? 景井所長の美容法を知りたいです!!(14歳)景井:書き込みありがとう! そして、動画も見てくれてありがとう!お肌の悩みを抱えているのかな? 美容に関する悩みっていうのは尽きないよね。なので今夜は、これまでの私の美容法の研究成果を語っちゃおうかなと思います!私の最近の美容方法というか、ずっと長く使っている物がありまして。ちょっと高いかもしれないですけど、「アルビオン」の化粧水と乳液を……高校生のころ? 中学生のころかな? 私のお母さんと一緒に使い出してからずっと変わらず使っていますね。ちょっと高いから手を出しにくいかなと思うんですけど……。最近、試してすごく良かったなって思うのが、「CICA」のリードルショットです。“リードル”って“針”という意味なんですけど。導入美容液と言って、化粧水とか乳液をする前の最初のスキンケアとして使う液です。美容液の中に針が入っているから、塗るとちょっとチクチクするけど、乳液とか化粧水がいつもより肌に浸透しやすくなって、内側から肌がプルプルになる感じです! 次の日も肌がぷるっぷるで、最近よく言われる“水光肌”が本当に誕生して「すごい」と思いました! お肌があまり強くないかも、刺激系があまり強くないかもって方は、腕とかで1回試してみたほうがいいかなって思います。今、ドン・キホーテとかでも、1回切り用のお試しが出ているから、それを買って使ってみるのもいいかなって思います!景井:あとは……真似しやすいのは、毎日ヨーグルトを食べるとか。“腸活”ですね! 腸活を意識するといいのかなって思ったり、お菓子を食べないようにしたり。でも、学生ってお菓子をみんなで分けて食べるのが楽しいんだよね~! だから、1日で食べる量を決めるとか、お菓子の代わりに、たとえば酢昆布、おしゃぶり昆布、煮干し、カリカリ梅とか……。でも、たしかに10代の子は食べたいよね!? お菓子きついよね。でも、変な食事制限はしなくていいの。本当に好きなもの……お肉も食べていいし、炭水化物を抜かなくていいし! 10代のころは、ホルモンバランスが崩れて肌荒れを起こしたりするし、健康面で体調を崩しちゃったりするから、ごはんはたくさん食べて! お菓子は置き換えするか、もしくは「1日に食べる量はこれ!」って決めるといいのかなと思います。一緒に頑張ろうね!景井:私が学生のころに実際にやって良かったのは、枕カバーを洗濯する! 私の場合は、タオルを敷いて寝ていましたね。枕って雑菌とかあるじゃないですか? 寝ている間に肌をこすり付けたりして、それで顔に雑菌がついてニキビの元になったりすることもあるので。我が家は(カバーは)毎日洗濯していなかったけど、タオルは毎日洗えるから……学生のころはニキビができがちだったけど、そうしてからだいぶ減ったかな?あとは、洗顔した後にティッシュで水分を拭き取る! 「タオルで拭いてもいいじゃん!」って思うかもしれないですが、タオルだとゴシゴシ拭いちゃうでしょ? その摩擦で、肌が傷ついてニキビができたりするんです。だから、ティッシュで優しくペタって顔につけて水分を拭き取ると、摩擦がなくなって肌も変にストレスがかからずキレイに保てるかなって思います!景井:自分に合うものを探すっていう考え方は、美容に限った話でもないと思っていて……。たとえば、ファッションや友達作りもそうだと思うんです。新学期っていうこともあって、友達作りで気をつけていたのは、笑顔を忘れないこと! 第一印象って、すごく大事だと思うからね。あとは、しゃべるときは必ず目を合わせる! っていうことを意識していると、意外と相手には印象がいいのかなって思います。人見知りで目を合わせるのがちょっと大変かも……という場合は、10秒から始めたりして。ずっと見なくてもいいから、相づちのときだけ顔を見たりすると「この子はちゃんと話を聞いてくれる、積極的に話を聞いてくれる」とか、「私にすごく興味持ってくれているのかな? 仲良くなれそう!」とプラスの印象になると思います! 自分に合うやり方があるとは思うけど、参考にしてみてください!(外見については)本当に人それぞれだと思うから、“細い=美しい、かわいい”じゃなくて、みんなそれぞれ違っていいと思います。自分の美しさの基準みたいなのを、みんなそれぞれが決めているといいのかなって思ったりします! 自分で美しさの基準を決めて、それに努力している人のほうが自然と輝いて見えているような感じがします。すごく素敵だなと思って惹かれたりするので、それぞれで頑張っていきましょう!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/