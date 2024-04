新しい学校のリーダーズが4月21日(現地時間)に音楽フェスティバル「Coachella Valley Music and Arts Festival」に出演した。

4月14日(現地時間)に続き2週連続で「Gobi」ステージの大トリを飾った新しい学校のリーダーズ。観客席を覆うテントに収まらないほどのオーディエンスが集う中、彼女たちは「Toryanse」でライブの幕を開ける。曲間では「ATARASHII GAKKO!」「Arigato」などのコールアンドレスポンスが繰り広げられ、「オトナブルー」ではSUZUKAが観客席に降り立って歌唱。ピアノロックナンバー「最終人類」ではダイナミックなダンスや肩車が披露され、「Tokyo Calling」ではマーチングバンド・USC Trojan Marching Bandがパフォーマンスに参加した。ラストナンバー「NAINAINAI」がスタートすると、SUZUKAは観客席最前の柵上で歌ったのち観客とハグ。会場に熱狂の渦を巻き起こした。

なお新しい学校のリーダーズは5月に国内5カ所で初のファンクラブツアー「新しい学校の青春部ツアー2024」、6月にはヨーロッパとアジア地域を回るツアー「ATARASHII GAKKO! World Tour Part I」を開催する。詳細は新しい学校のリーダーズのオフィシャルサイトで確認を。

セットリスト

新しい学校のリーダーズ「『Coachella Valley Music and Arts Festival』Weekend 2」2024年4月21日(日)

01. Toryanse

02. OMAKASE

03. Giri Giri

04. Pineapple Kryptonite(Yohji Igarashi Remix)

05. オトナブルー

06. Arigato

07. Forever Sisters

08. Candy

09. 最終人類

10. Suki Lie

11. Tokyo Calling

12. NAINAINAI(Coachella ver)

ATARASHII GAKKO! World Tour Part I

ヨーロッパ

2024年6月1日(土)スペイン バルセロナ Primavera Sound Festival ※音楽フェス

2024年6月3日(月)ベルギー ブリュッセル La Madeleine

2024年6月5日(水)フランス パリ Bataclan

2024年6月7日(金)ドイツ ケルン Live Music Hall

2024年6月8日(土)ドイツ ベルリン Metropol

2024年6月10日(月)イギリス ロンドン Indigo at The O2

2024年6月12日(水)オランダ アムステルダム Melkweg Max

アジア

2024年6月19日(水)韓国 ソウル Yes24 Live Hall

2024年6月21日(金)マレーシア クアラ・ルンプル Zepp

2024年6月23日(日)タイ バンコク Samyan Hall

2024年6月25日(火)香港 MacPherson Stadium

2024年6月27日(木)台湾 台北 Zepp New Taipei

2024年6月29日(土)シンガポール The Theatre at Mediacorp

新しい学校の青春部ツアー2024

2024年5月5日(日)福岡県 Zepp Fukuoka

2024年5月6日(月・祝)大阪府 Zepp Osaka Bayside

2024年5月9日(木)東京都 ZeppDiverCity

2024年5月16日(木)北海道 Zepp Sapporo

2024年5月28日(火)愛知県 Zepp Nagoya