高橋優が主催する野外音楽フェス「秋田CARAVAN MUSIC FES 2024」が9月21、22日に秋田県能代市の二ツ井中央公園で開催される。本日、出演アーティスト第1弾が発表された。

出演が明らかになったのは高橋のほか、AI、Saucy Dog、キタニタツヤ、斉藤和義、とにかく明るい安村、ラパルフェ、ニューヨーク、街裏ぴんくという面々。特設サイトではチケット抽選予約を5月6日まで受け付けている。また特設サイトには高橋のコメントも掲載されている。

「秋田CARAVAN MUSIC FES」は秋田出身の高橋が人口減少率や高齢化率が全国1位と言われる秋田を音楽で盛り上げたいという思いから2016年より開催している野外音楽フェス。“CARAVAN”というタイトル通り、開催される市が毎年変わる。今年の開催地となる能代は秋田の北西部に位置し、秋田駅、秋田空港はもちろん、大館能代空港、岩手県の盛岡駅からもアクセス可能。主要駅からのアクセスツアーも発表が予定されている。また高橋自ら能代の魅力や、関わる人々について取材するガイドブック「秋田キャラバンガイド2024」が8月下旬に発刊される。

秋田CARAVAN MUSIC FES 2024

2024年9月21日(土)秋田県 二ツ井中央公園

<出演者>

白神STAGE:高橋優 / AI / Saucy Dog / and more

鳥海STAGE:とにかく明るい安村 / ラパルフェ / and more



2024年9月22日(日・祝)秋田県 二ツ井中央公園

<出演者>

白神STAGE:高橋優 / キタニタツヤ / 斉藤和義 / and more

鳥海STAGE:ニューヨーク / 街裏ぴんく / and more

※記事初出時、本文に誤りがありました。お詫びして訂正します。