にしな「終電がなくなって公園でぐだぐだしゃべって」新曲『It's a piece of cake』は音楽仲間と遊んだある日の話

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月22日(月)の放送は、にしなさんがゲスト出演。4月10日に配信リリースされた新曲「It's a piece of cake」について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)の質問に答えました。こもり校長:にしな先生は、4月10日に新曲「It's a piece of cake」をデジタルリリースされました。おめでとうございます!にしな:ありがとうございます!こもり校長:教頭は英語が得意なんだけど、「It's a piece of cake」とはどういう意味ですか?COCO教頭:「cake」が入っているからケーキと関係あると思いがちなんですけど、"楽勝"とか"めっちゃ簡単やん"という意味ですね。こもり校長:"余裕だぜ"みたいな?COCO教頭:イェス!こもり校長:この曲が生まれたきっかけですが……『終電逃しちゃって 缶チューハイ片手に公園行って ぐだぐだ話してたら出来たきょく。』って、X(旧Twitter)につぶやいていましたけど(笑)。これは……?にしな:これは、本当にこのままで(笑)。曲をアレンジしてもらっている音楽仲間の方と、よく遊びに行っていたんです。ある日も同じように遊んでいて、「終電なくなっちゃったね~」と井の頭公園に行って、お酒を飲んでぐだぐだしゃべっていたんです。COCO教頭:うんうん(笑)。にしな:私は人に悩みを打ち明けないし、人が何で悩んでいるかもあまりわからないけど、くだらない話の中に、みんなそれぞれ悩みがあるんだなあ、と思って。家に帰って、曲にしようかなぁ、みたいな感じで曲作りが始まりました。COCO教頭:終電を逃して、(公園に行って)家に帰ってそのまま曲を作ったんですか?にしな:たぶん……起きて、冒頭から書き始めたんですけど。3人で飲んでいたんですけど、冒頭の(歌詞に出てくる)3人は、その場にいた3人をイメージしたんです。そのピースだけ取っておいて、あとは時間の流れで作っていった感じです。COCO教頭:『泣けないあいつも 控えめな彼女も 天邪鬼な僕も』ですね。こもり校長:そうなんだ! めっちゃおもろい!COCO教頭:自分も見たことのある風景、日常が切り取られた曲ですよね。でも忙しいと……たとえば、「桜が散ったな」って私は今年気づいていなかったんです。芸人としてネタを作らないといけないとか、アンケートに答えなきゃいけないとかで余裕がなくて。でも、移動の時間に作業はできないので、そういうときにでも電車から桜を見て何かを感じる余裕は必要だなと思いました。それこそ、"It's a piece of cake"という言葉を暗示のように使ったらリセットできるなと思ったので、私のなかではおまじないみたいな曲だと感じています。にしな:めっちゃ嬉しいです。私もそうなんですけど、聴いてくれた人が……そう思えていなくても、口にしたことで「なんか、いけるっしょ」という気持ちになってくれたらいいなと思って書いたので。まさしくそう感じてもらえるのは、嬉しいですね。こもり校長:『音楽なんかなくて生きていけるのに』という歌詞が出てくるじゃないですか。でも僕らは、言ってしまえば音楽で生きている人たちじゃないですか。それを、歌詞に入れるってどういう気持ちなんですか?にしな:う~~~ん、そんなに深い意味を持たずに書いてはいたんですけど。でもあらためて振り返ると……リスナーとしてもきっとそうだし、作る身としても……(音楽は)なくても生きてはいけますよね。でも、だからこそ、くだらなくておもしろいな、みたいな。余白があるというか。「何のために音楽をやっているの?」と聞かれたら、やっぱり自分が楽しいからだし。必要ないことでも楽しいからやっている……くだらなくて出会えてよかった、とすごく思うなと思って書きました。こもり校長:うん! でも、だからこそ不安になることありません? 僕らは、その余白のなかでやっている部分があると思うんですけど、自己完結できる部分とできない部分があるじゃないですか。にしな:不安、めちゃくちゃあります。でも、ミュージシャン以外のどんなお仕事についていても、その先どうなるかわからないし。だからこそおもしろいな、と思います。でも、不安になったときに自分が前を向いて進むためには、「みんな不安だし」と思ったり……。ネガティブだと思われがちなんですけど、そのネガが私に自由を……選べる自由を与えてくれている気がします。