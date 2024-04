Mrs. GREEN APPLE若井滉斗「レコーディングではヒーヒー言ってました」新曲『ライラック』制作エピソード

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。4月22日(月)の放送では、4月12日にリリースされたデジタルシングル「ライラック」について、レコーディングの裏話など制作時のエピソードを語りました。大森元貴 (Vo/Gt):今夜の授業は、先日デジタル配信リリースされた僕たちの新曲「ライラック」についてです! 生徒(リスナー)のみんなから届いた感想をチェックしながら、レコーディングについてなどいろいろとお話ししていきましょう!ミセス先生こんばんは。フルで「ライラック」を聴いたとき、「青春!!! 青い!!!!」って感じました。イントロや間奏、全てにおいて若井先生のギターが光っててかっこいいし爽やかだし、聴いててすごく気持ちよかったです!アウトロもすごく良い歌詞で、いつかライブでみんなで大合唱して「愛してる 愛せてる。」って歌えたら最高に幸せなんだろうなって感じました。レコーディングなどの裏話があれば聞きたいです!(18歳)大森:レコーディング、いつだっけ……?若井滉斗 (Gt):いつ録った?藤澤涼架 (Key):去年の秋ぐらいです。大森:すごいよく覚えてるね。若井:え? じゃあ、そこから半年経ってのリリースってことだもんね……?大森:すごいよね(笑)。なかなか言えないで、モゾモゾぞしてたよね。若井:レコーディングの裏話ね……。大森:若井さんは、このギターのフレーズが届いたときにどう思いました? 私がフレーズを考えて、お渡ししてるわけですけども。若井:初めてデモが来てね……「やったな」って。大森:「やったー!」って?若井:まあそっちもあるんだけど(笑)。それ2割。藤澤:「やってくれたな」ってこと?大森:……が、2割?若井:違う違う、それが8割ですね(笑)。難しすぎるぜ。大森:でもさぁ! 楽しかったっしょ……?藤澤:そう言ってくるのずるい(笑)。若井:ずりー(笑)。まあ、楽しかったですけど、レコーディングではヒーヒー言ってましたね。傍から見ててさ、ヒーヒー言ってる俺はどうだった?大森:たぶんギターをやりすぎたのか、若井の顔が正面に向かなくなってた。ずっと下向いて、体が固まっていて(笑)。若井:練習のときも、ずっとギターを弾いてるから(笑)。途中から丸まって裏返しになっちゃうんじゃないか、みたいな。藤澤:どういうこと!?若井:ギュウ~って丸まりすぎて裏返しになっちゃうんじゃないかな、と途中から思いましたけど(笑)。大森:ジョジョが好きなあなたらしいですけど(笑)。若井:そのぐらいギターも炸裂してますよね、この曲は。大森:これはもう、マスロックに近いものがあるじゃない? だからレコーディングも含めて、ライブ再現は不可だろうな、と思って。レコーディングでかっこいい音が録れればいいや、ぐらいの感じで。最初は、そういうつぎはぎのギターを作ったんですよね。そしたら、流れで弾けてたから、すごいな……! って。若井:いやいや。リリースするってことは、ライブでもやるってことでしょ? 「これって、ライブでもやるんだよな」と思いながら、ちゃんと練習しました。でも、おかげでかっこいいギターが録れましたね!藤澤:そうですね!大森:かっこよかったです! りょうちゃんも、結構バッキングをね?若井:バキッと!藤澤:最近、元貴からデモとか楽曲が送られてきたときに……私、歌詞だけで読んでみますのよ。大森:言ってたね。まず曲は聴かずに、もらった歌詞を見るってね。藤澤:そう! あんまり深掘りしないで、なんとなく見たときの楽曲のイメージが……すごく大人というか。歌詞だけを見たときには、この楽曲の爽やかさとはまた違った印象を持ったんだよね。そこが、最近の大森元貴の歌詞の面白いところだな、って。『主人公の候補 くらいに自分を思ってたのに』っていう歌詞とかさ……!大森:あれさ、「青と夏」では『主役は貴方だ』って歌ってんのよ。俺、それ見てびっくりしたの。「こんなこと言ってんの!?」みたいなね藤澤:それ言ってたね(笑)。「青と夏」のころの爽やかさとか疾走感とはまた違った、今のミセスが出す疾走感を持ってるな、って思いましたね。大森:今しか出せないよね。「青と夏」が当時にしか出せなかったように、「ライラック」という楽曲も、今しかうちらが奏でることができない楽曲だからすごくいいな、って。久々にギターロックな感じで、「ナハトムジーク」がありながらの「ライラック」は、個人的にも面白いな、って思ったりとか。藤澤:うん!大森:たくさんのところに届けばいいな、と思ってますので、みなさん、たくさん愛して聴いていただけたらな、と思います。“大人も聴ける青春ソング”を目指して書きましたから! よろしくお願いします!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/