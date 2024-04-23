アニメ「リンカイ！」より、第3話から登場する新キャラクターとそのキャストが発表された。

今回発表されたのは、泉たちの同期となる5人。広島出身の元大学チャンピオン・広島恋未（ひろしまれみ）役を高橋雛子、群馬・前橋出身で、現役競輪選手の父を持つ前橋緑役を村井美里、千葉・松戸出身の松戸梨花役を篠田みなみ、大阪・岸和田出身の岸和田リオ役を前田玲奈、富山出身の富山薬子役を川上ひろみが演じる。

併せて本日4月23日放送の第3話のあらすじ、先行カットが解禁に。第3話「L14期」では、曲者揃いな受験生たちの中から、入所試験の合格枠を勝ち取るため特訓に励む泉たちの姿が描かれる。

TVアニメ「リンカイ！」

放送情報

TOKYO MX：毎週火曜日23:30～

BSフジ：毎週火曜日24:30～

SPEEDチャンネル：2024年5月4日（土）より毎週土曜日11:30～

配信情報

U-NEXT、アニメ放題：毎週火曜日23:30～、地上波同時・先行配信

ABEMA、dアニメストア、DMM TV、FOD、Hulu、J:COM STREAM、Lemino、milplus、Prime Video、TELASA、バンダイチャンネル、ニコニコチャンネル：毎週土曜日0:00～

ニコニコ生放送：2024年4月16日（火）より毎週火曜日23:00～

ふらっと動画：2024年4月18日（木）より毎週木曜日12:00～

スタッフ

原作：リンカイ！Project

監督：石山タカ明

シリーズ構成：白根秀樹

キャラクターデザイン：小野ひろみ

音響監督：田中亮

美術監督：桧垣仁希

色彩設計：のぼりはるこ

撮影監督：蒲原有子

CGディレクター：後藤優一

編集：内田恵

音楽：福廣秀一朗、植田能平、平野真奈

音楽制作：ランティス

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント/第6スタジオ

アニメーション制作協力：マル画ファクトリー

キャスト

伊東泉：川村海乃

平塚ナナ：葵あずさ

弥彦巫子：長谷川玲奈

那古屋紗智：北守さいか

高松絹早：杉山里穂

熊本愛：日向未南

久留米美虹：佐々木李子