【横須賀　グルメレポ】TOP OFF DONUTS-横須賀で味わうオ…

横須賀市 県立大学駅「TOP OFF DONUTS」

京浜急行線、県立大学駅から徒歩5分ほど。横須賀の中心地から少し離れた場所に現れる、アメリカンな雰囲気のオリジナルドーナツ専門店「TOP OFF DONUTS」テイクアウトはもちろん、イートインスペースもあるため、ホッと一息つくのにもオススメです。

ミントグリーンを基調とした、横須賀らしいポップな内装

オーナーさんの趣味が感じられて、楽しい気持ちになる店内。アメリカのドーナツ屋さんに来た雰囲気が味わうことが出来て、写真映え間違いなしです。

こだわりのオリジナルドーナツメニュー

メニューは定番以外は基本的に日替わりになっているそう。

眺めているだけでワクワクするオシャレなショーケース。どれもとっても美味しそうで、どの味にするか悩んでしまいます。

お店に並ぶドーナツはトッピングまで全て手作り。見た目がとにかく可愛いです。毎晩の仕込みから始まり、毎朝早朝から作られるドーナツはオーナーさんのこだわりが詰まっています。

いざ実食

今回選んだのは

クッキー&クリーム ¥320(税込)

いちごスプリンクル ¥320(税込)

合わせてドリンクも注文しました。

サクサクふっくらの食感で、まさに絶品。甘すぎず、重すぎないのでペロリと食べれてしまいます。小腹が空いた時のおやつにぴったりです。

私自身、普段ドーナツを食べる機会が少ないのですが、これを機にハマりそうな予感。チェーン店ではなかなか出せない、毎朝の手作りだからこそ出せる味わいでした。

ドーナツにぴったりのドリンクメニューもあります。パラダイスティーはふわっと香るフレーバーが爽やかで、ドーナツと合わせて飲むとさっぱり美味しいです。

個性的でチャーミングなオーナーさん

こちらのお店はカップルのお二人で経営しています。とても素敵なお二人でした。

オーナーさんは横須賀出身。元々アメリカのカルチャーが好きで、ドーナツ屋を始めようと決めたそう。

ドーナツ作り自体は未経験でかなり研究に打ち込んだそうです。一日3食ドーナツを食べることもあったとか。ドーナツそのものの味だけでなく、カルチャーやバックボーンまで深く勉強されており、お話を聞いているとドーナツへの思いがひしひしと伝わってきました。

地元で愛されるお店へ

まずは地元で愛されるお店づくりを、ということで近所に出店。近所にこんな可愛いお店があったら嬉しいですよね。お家や友達へのお土産にしても喜ばれること間違いなし。メニューが日替わりで変わるので、行くたびに違うメニューを楽しむことができるお店です。

湘南エリア、特に横須賀在住の方には是非とも行ってみて頂きたいお店です。

横須賀愛のあるオーナーのお二人が作り上げたお店とドーナツには愛情が詰まっています。お店に行って食べるとなんだか元気が出る、パワースポットのようなドーナツの専門店でした。

店舗詳細

TOP OFF DONUTS

住所 〒238ー0021 神奈川県横須賀市富士見町1丁目53 メゾン富士見102

営業時間 10時30分〜18時00分 (売り切れ次第終了)

定休日 月

イートイン有り

お問い合わせ

お問い合わせはこちらから

