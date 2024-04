8月30、31、9月1日の3日間、山梨・山中湖交流プラザ きららで行われる野外音楽フェス「SWEET LOVE SHOWER 2024」の出演アーティスト第1弾が発表された。

「SWEET LOVE SHOWER」は、スペースシャワーネットワークと山梨県山中湖村が主催する恒例野外音楽フェスティバル。今年から春と夏、異なるコンセプトで年2回開催となる。

夏のラブシャ初日にはTHE ORAL CIGARETTES、9mm Parabellum Bullet、Saucy Dog、SUPER BEAVER、10-FEET、Vaundy、ハルカミライ、04 Limited Sazabys、プッシュプルポット、Hedigan's、THE BAWDIES、My Hair is Bad、森大翔、2日目にはimase、go!go!vanillas、サカナクション、サバシスター、Chevon、スピッツ、高橋優、ハンブレッダーズ、PEOPLE 1、フレデリック、マルシィ、礼賛、緑黄色社会、WurtS、3日目にはアイナ・ジ・エンド、ELLEGARDEN、オレンジスパイニクラブ、神はサイコロを振らない、キタニタツヤ、Creepy Nuts、クリープハイプ、ストレイテナー、NEE、Maki、マキシマム ザ ホルモン、ヤングスキニー、Lucky Kilimanjaro、離婚伝説という計41組の出演が決定した。

イベントのオフィシャルサイトでは5月6日まで各種チケットの最速先行抽選予約を受付中。

SPACE SHOWER TV 35th ANNIVERSARY SWEET LOVE SHOWER 2024

2024年8月30日(金)山梨県 山中湖交流プラザ きらら

<出演者>

THE ORAL CIGARETTES / 9mm Parabellum Bullet / Saucy Dog / SUPER BEAVER / 10-FEET / Vaundy / ハルカミライ / 04 Limited Sazabys / プッシュプルポット / Hedigan's / THE BAWDIES / My Hair is Bad / 森大翔 / and more



2024年8月31日(土)山梨県 山中湖交流プラザ きらら

<出演者>

imase / go!go!vanillas / サカナクション / サバシスター / Chevon / スピッツ / 高橋優 / ハンブレッダーズ / PEOPLE 1 / フレデリック / マルシィ / 礼賛 / 緑黄色社会 / WurtS / and more



2024年9月1日(日)山梨県 山中湖交流プラザ きらら

<出演者>

アイナ・ジ・エンド / ELLEGARDEN / オレンジスパイニクラブ / 神はサイコロを振らない / キタニタツヤ / Creepy Nuts / クリープハイプ / ストレイテナー / NEE / Maki / マキシマム ザ ホルモン / ヤングスキニー / Lucky Kilimanjaro / 離婚伝説 / and more