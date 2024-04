【逗子 グルメレポ】patisserie Pelerin-逗子銀座通…

逗子銀座商店街を海側に抜けた先に佇む、「patisserie Pelerin(パティスリー ペルラン)」

ご夫婦で営まれている小さくて可愛らしいケーキ屋さんです。

ガラス張りの扉を開いて中に入ると、店内には美味しそうなケーキがずらり...!

定番のショートケーキをはじめとして、フルーツタルト、クレープ、ゼリーなど、どれも魅力的な商品ばかりで見ているだけで気分が上がります。

色鮮やかで華やかな見た目もパティスリーペルランの特徴のひとつですね。

じっくりとショーケースを見てみると、定番人気商品“ちびプリン”や、普段は店頭に並ぶことは珍しいホールケーキもこの日は販売されていました。

パティスリーペルランのこだわりは、「素材」。

ケーキやゼリー、クレープに使用しているフルーツは全て国産のものを使用していて、パティシエであるご主人が農家まで直接足を運んで仕入れることもあるそう。

フルーツの他にも、生地に使用する「卵」にもこだわりがあるそうで、色々と種類がある中でも、パティシエ自身が美味しいと感じた栃木産のものを厳選して使用しているとのことです。

ケーキが並ぶショーケースの後ろにキッチンがあり、そこでケーキを作っているので、採れたてで新鮮なフルーツやこだわりの素材を惜しみなく使った、“出来たてで一番美味しい状態”のケーキお客様に届けています。

こちらからキッチンの中を見ることは出来ませんが、キッチンからは店内を見ることが出来るそうで、お客様の喜ぶ顔が見れることがなにより嬉しい、とお話ししてくださりました。

パティスリーペルランでは、毎月旬なフルーツを使用した季節限定商品が販売されています。

4月は「ブラッドオレンジのタルト」を販売していました。

実際に頂いたところ、ブラッドオレンジの爽やかな酸味とカスタードクリームの程よい甘さが、タルト生地のサクサク感が絶妙にマッチした逸品でした。

季節限定商品の発売日や終了日は明確に決まっておらず、材料の仕入れ次第になるので、気になる方はその都度お店のinstagramをチェックしてみてください。

今月の季節限定商品はなんだろう?とわくわくしながら店舗を訪れるのも楽しみの一つではないでしょうか。

ケーキの他に、焼き菓子も販売しています。

ギフトボックスの用意もあるので、ちょっとした手土産などにもぴったりですね。

こちらも季節やイベントごとに合わせて限定商品や限定デザインのBOXが発売されます。

BOXも高級感のある上品なデザインです。

ケーキは店内に並ぶ商品の他、予約制でホールケーキ(たまに店頭に並んでいることも)やナンバーケーキという商品も販売しています。

数字を模ったスポンジにクリームとフルーツを載せたナンバーケーキは誕生日や記念日など、節目のお祝い事にも人気な商品だそうです。

ホールケーキやナンバーケーキは予約必須なので、予約方法はお店のinstagram等でご確認ください。

お店の方の優しさやこだわりがたっぷり詰まったパティスリーペルランのケーキ。

自分へのご褒美、ちょっとした手土産、お祝い事に、是非足を運んでみてください。

店舗情報

【patisserie Pelerin(パティスリー ペルラン)】

住所:〒249-0006 神奈川県逗子市逗子1-8-1電話番号:046-874-9727営業時間:11:00-19:00定休日:火曜日アクセス:JR横須賀線「逗子」駅 東口徒歩5分

