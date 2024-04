“女子プロレスのアイコン”岩谷麻優の奇跡のストーリー…映画「家出レスラー」の見どころを株式会社ブシロードファイト代表取締役社長・岡田太郎が語る

“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」(毎週土曜7:25~7:30)。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。4月20日(土)の放送は、株式会社ブシロードファイト代表取締役社長・岡田太郎さんにお越しいただき、5月17日(金)公開の映画「家出レスラー」の見どころを伺いました。佐原:今回は、人気沸騰中の女子プロレス団体「スターダム」をピックアップ。岡田さんに、スターダム所属選手の自伝映画、そして、4月27日(土)に開催されるプロレス大会についてご紹介いただきます。岡田:スターダム所属の岩谷麻優選手の自伝映画「家出レスラー」が、5月17日から全国ロードショーされます。山口県の田舎で生きづらさを抱えていたマユは、あることをきっかけに引きこもり生活を2年間も続けてしまいます。しかし、兄と観戦したプロレスに感激し、プロレスラーになるために6,000円だけを握りしめて家出を決行します。日々の練習は厳しく、スターダムの1期生としてデビューを果たしたものの「ポンコツ」と呼ばれ、なかなか日の目を見ることができません。そんなダメダメだった彼女が、周囲の人々に支えられ、やがて“女子プロレスのアイコン”と称されるまでのレスラーに成長し、世界中に名を轟かす存在になるまでを描いた奇跡のストーリーです。人生を諦めかけた人、一生懸命に生きることに疲れた人、何もかもが嫌になってしまった人……すべての人を元気にする“プロレス青春映画”となっています。主演のマユ役は、オーディションで選出された平井杏奈さん。その他にも、竹中直人さんや石野真子さん、有田哲平さんなど、豪華キャストが出演します。その岩谷麻優が、4月27日(土)に新しく誕生する多目的アリーナ「横浜BUNTAI」でのプロレスこけら落としとして開催される「家出レスラー presents ALL STAR GRAND QUEENDOM 2024」に出場します。気になる対戦選手は、数年越しの因縁の相手でもあるフリーで活躍中のSareee(サリー)選手。岩谷選手自身が持つIWGP女子王座の防衛戦に挑みます。こちらも、ご期待ください!佐原:岡田さん、ありがとうございました。映画「家出レスラー」の前売りチケット、「家出レスラー presents ALL STAR GRAND QUEENDOM 2024」のチケットは現在発売中です。詳しくはWebサイトで検索してみてください。<番組概要>番組名:ビズスタ THE REAL WELLNESSパーソナリティ:佐原雅之(ビズスタ編集長)放送日時:毎週土曜7:25~7:30番組サイト:https://audee.jp/program/show/58664