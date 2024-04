girl in redが語る、高揚と憂鬱を揺れ動く次世代ポップスターの現在地

今夏のフジロックに出演決定。2ndアルバム『I'M DOING IT AGAIN BABY!』も注目を集めているガール・イン・レッド(girl in red)。先日公開した解説コラムに引き続き、最新インタビューをお届け。若い世代の共感を呼び、テイラー・スウィフトとのツアーでも脚光を浴びたノルウェー発シンガーソングライターの現在地とは?

マリー・ウルヴェンは穏やかな人物とは言い難い。高そうな黒のアスレジャーの服に身を包んだ女性たちで賑わう、洒落たニューヨークの人気スポットでランチをとりながら、彼女はテイラー・スウィフトがErasツアーで披露した「The Man」での振り付けを真似をする(昨年夏に同ツアーの数公演で前座を務めたウルヴェンはそれを完全にマスターしていた)。だが次の瞬間、彼女は息を切らしながら胸を押さえた。「不安が襲ってきたときは、いつもこうするようにしているの」と彼女は言う。「今はすごく心臓が痛い」。

幸い、ウルヴェンは心臓発作を起こしたわけではなかった。ガール・イン・レッドとして知られる、ノルウェー生まれの彼女がしばしばそういった感覚に襲われるのには理由がある。今日このヒップなレストランに来ていた客は誰一人として、ラルフ・ローレンの青いセーターにドジャースのキャップをかぶったこの若い女性に気がついていないようだった。しかし、スウィフトのスタジアムツアーに同行した実績と、最新作『I'M DOING IT AGAIN BABY!』のリリースによって、状況は大きく変わろうとしている。 彼女のクリエイティブ・ディレクターであり、長年の友人でもあるIsak Jenssenはこう語る。「彼女は誰よりも自信に満ちている時もあれば、急にそれを喪失してしまうこともある。自分がテイラーやビリー(・アイリッシュ)のような存在にはなれないと思いこむ時期もあった。でも今は、自分にはその可能性があると気づいていると思う」。

現在25歳のウルヴェンは、一貫して音楽と真剣に向き合ってきた。彼女が重ねてきた努力は、そういったスーパースターたちにも劣らないはずだ。オスロ在住の彼女は8歳のときに曲作りを始め、14歳でギターを弾くようになって以来、10年にわたって楽曲をセルフプロデュースしてきた。初めて書き上げた切なく甘い「I Wanna Be Your Girlfriend」を2018年にYouTubeで公開した直後から、当時10代だったウルヴェンの人生は急速に変わり始める。2018年と2019年にそれぞれEPをリリースした後、2021年にはデビューアルバム『if I could make it go quiet』を発表。不気味な邪念からセフレに成り下がる屈辱まで、多様なテーマに正面から向き合ったポップかつ自己治癒的な同作によって、ウルヴェンはオリヴィア・ロドリゴやゲイルに代表される風変わりなガールズ・ポップの代表格のひとりとなった。彼女の音楽は親しみやすいが、決して陳腐ではない。

新進気鋭のアーティストにとって、次回作までの3年間というインターバルは長すぎるという見方に、ウルヴェンは同意する。それだけでなく、彼女はヘッドライナーとしてアリーナツアーを敢行することや、ロサンゼルス市内にミッドセンチュリー調の家を買うこと、そして30歳になることなど、まだ実現していない物事について頭を悩ませている。「羽を伸ばすってことも学ばなくちゃね」と口にしながら、彼女はシーザーサラダを手で食べるかフォークを使うか迷っている。前者を選んだ上で、彼女はこう付け加えた。「TikTokで見たんだけど、人類って地球上で唯一、決して満足しない種なんだって。私たちは目標を決めて、それをクリアするためにがむしゃらに頑張る。でもそれを達成したら、『次は何? 何をすべき?』ってなる。それってものすごく憂鬱だよね」。

それでも準備が整った時、つまり音楽として昇華させるべき経験を蓄えた時点で、ウルヴェンは再びスタジオに入った。「紙とフォルダ、フォントと光、私はそういうものにインスパイアされるの」。クルトンを齧りながら、彼女はそう話す。「エスプレッソ、旅行、電車に想像力を刺激されることもある。優雅なウェイターがグラスにワインを注ぎ、まず香りを楽しむよう促してくれることに感銘を受けることもある。あらゆるものが私のインスピレーションなの」。

最近の大きなインスピレーションのひとつは、自宅のソファでゴロゴロするのをやめて街に繰り出そうと決めた2021年のある日に、オスロのバーで出会ったガールフレンドだ。その夜2人は長い時間を共に過ごし、クライマックスはビーチで愛犬と星空の下で迎えたという。「彼女と出会うまで、私は自分が愛されない人間だと思い込んでいて、自分のことが大嫌いだった」と彼女は話す。「自分を憎むことが、どれだけ自分を傷つけるのかを知らずにいたの」。その夜の記憶は、彼女のニューアルバムに収録されている「A Night to Remember 」で鮮明に描かれている。煌びやかな鍵盤の響きは、恋に落ちた瞬間の胸のときめきを感じさせる。

浮き沈みの激しさこそ真骨頂

ヨーロッパのスタジオとオスロのアパートでレコーディングされた本作で、ウルヴェンはこれまでと同様にほぼすべての楽器を演奏している。彼女のトレードマークであるベッドルーム・ポップに磨きがかかった本作をファンがどう受け止めるのか、彼女は一抹の不安を覚えてもいる。「私は自分が生まれ変わったように感じている」と彼女は話す。「だから私自身は、このアルバムの曲が過去の作風とそれほど違うとは思っていない。今私が作るべきものを形にできたと感じてる」。

彼女の楽曲の多くがそうであるように、本作も高揚感と憂鬱の間を忙しなく行き来する。冒頭の 「I'm Back 」で、ウルヴェンは恥じらいさえ窺わせながらこう宣言する。”ただいま、本当の自分/しばらく姿をくらましてた/助けを必要としてたから”。一方、サウンドチェックの際に何の気なしに弾いたメロディを基に、彼女がこのアルバムのために書いた最初の曲「DOING IT AGAIN BABY」はムードが大きく異なる。「サングラスをかけて通りを歩く自信満々で生意気なビッチ、そういう自分を表現した曲」と彼女は話す。

アルバムの全編が虚勢に満ちているわけではない。シングル曲 「Too Much」はまさにそういう曲だが(彼女は母親から「黙りなさい」といつも言われていた)、「Phantom Pain」や「Pick Me」はウルヴェンが恋愛において必ずしも満たされていたわけではないことを示している。サブリナ・カーペンターをゲストに迎えた「You Need Me Now」では、2人は元恋人を記憶の彼方へと葬り去ってみせる。昨年のスウィフトの『Eras』ツアーの異なる公演でオープニングを務めてファンベースを拡大した2人は、2022年頃から交流を続けているという。ウルヴェン曰く、彼女がカーペンターに新作のダークなロックの曲へのゲスト参加を依頼する前から、2人はDMでお互いのことを褒め称えていたという。

「彼女から連絡をもらってすぐ、絶対やりたいと思った。一聴しただけで、曲にすごく惹かれたから」とカーペンターは話す。「作業はすごくエキサイティングだった。私の知らない世界を垣間見ることができたから」。

Photo by Thea Traff for Rolling Stone

SWEATER, SHIRT AND SHOES BY CELINE BY HEDI SLIMANE. JEANS BY ACNE STUDIOS

どこか不吉でエコーが鳴り響く「Ugly Side」はウルヴェンの真骨頂だ。「キュートさ」と「愛らしさ」と「煮えたぎるような思い」の間で激しく揺れ動く自分自身と格闘する同曲は、まるでジキルとハイドだ。

様々な局面で、彼女は二頂対立を経験している。ニューヨーク・ファッション・ウィークでのTory Burch、Khaite、Eckhaus Lattaといったヒップなデザイナーのショーに出席することに居心地の悪さを覚える一方で(「服に関しては、私はごく普通の女の子だから」と彼女は言う)、彼女は表題曲でこう宣言している。”私の巨大なエゴがこう言ってる/99年生まれの私のセンスは文句なしに完璧!”。

「気分がすごくアガることもあれば、とことん落ち込むこともある」。ウェイターが食器を下げるなか、彼女はそう語った。「それって悪いことじゃないのかもしれない。自分を特定してしまいたくない。自分に疑念を抱いたりしない自信家で常にいたいとは思わない。懐疑心は感覚を麻痺させることもあるけど、すごくポジティブに作用することもあるから」。

わずかな沈黙を挟んでから、彼女はこう続けた。「リラックスしろってことだよね。それが今の私に一番必要なことだと思う」。どんな物事にも、最初の一歩は必ず存在するのだ。

From Rolling Stone US.

ガール・イン・レッド

『IM DOING IT AGAIN BABY!』

輸入盤&配信アルバム:2024年4月12日(金)発売

再生・購入:https://GirlInRedJP.lnk.to/imdoingitagainbabyRS

※国内盤発売日:2024年7月発売予定

FUJI ROCK FESTIVAL'24

2024年7月26日(金)27日(土)28日(日)新潟県 湯沢町 苗場スキー場

※ガール・イン・レッドは7月27日(土)出演

フジロック公式サイト:https://www.fujirockfestival.com/