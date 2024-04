夢枕獏の小説「餓狼伝」を原作とするアニメ「餓狼伝: The Way of the Lone Wolf」が、Netflixシリーズとして制作決定。5月23日より独占配信される。

1985年に第1巻が刊行された「餓狼伝」は、格闘家・丹波文七を主人公とする格闘小説。現在も小説推理(双葉社)で「新・餓狼伝」が連載されている。「餓狼伝: The Way of the Lone Wolf」は丹波文七のライバルの1人である、藤巻十三を主人公に据えた完全新作アニメ。過去から逃れるため北の地を流浪する藤巻十三は、不正なトーナメントへの参加を強要され、強力な格闘家たちとの死闘へと駆り出されていく。

藤巻十三役は竹内良太、丹波文七役は稲田徹が担当。そのほか武内駿輔、西凛太朗、玄田哲章、遠藤綾、鈴木崚汰、木内秀信、榎木淳弥、細谷佳正、諏訪部順一、津田健次郎、斎藤志郎、伊沢磨紀、宮本侑芽、甲斐田裕子が出演する。監督は「ID:INVADED イド:インヴェイデッド」「錆喰いビスコ」の碇谷敦。アニメーション制作はNAZが手がける。

また作中の格闘家たちは、ボクシング、空手、ブラジリアン柔術、レスリング、相撲など多彩な格闘技を駆使して戦いを繰り広げる。そのアクションシーンに迫力と臨場感をもたらすため、実際の格闘家の動きを撮影しアニメに描き起こす手法を採用。武尊、晃貴、Roberto Satoshi de Souza(Bonsai Jiujitsu)、Murilo Takeshi de Souza(Bonsai Jiujitsu)、鶴屋怜(THE BLACKBELT JAPAN)、内田タケル(THE BLACKBELT JAPAN)、鍵山士門(quip)、相澤史(quip)が撮影に参加した。

オープニング主題歌「FIGHT & PRIDE」とエンディング主題歌「CRY BOY」はともに上田剛士のソロプロジェクト・AA=の書き下ろし楽曲。劇伴も上田が担当している。

Netflixシリーズ「餓狼伝: The Way of the Lone Wolf」

Netflix世界独占配信

スタッフ

原作:夢枕獏 餓狼伝 双葉社刊

監督:碇谷敦

副監督:又賀大介

シリーズ構成:村井さだゆき

キャラクターデザイン:碇谷敦、河合桃子

総作画監督:碇谷敦、浅利歩惟、河合桃子

撮影監督:高木翼

美術設定:曽野由大

3DCG ディレクター:三田邦彦

音響ディレクター:小泉紀介

サウンドエディター:勝俣まさとし

色彩設計:岡田絵美子

編集:木村祥明

メインアニメーター:松原豊、竹知仁美

動画監督:張逸暉 /アニメーションプロデューサー:須田泰雄

制作:NAZ

実写ユニット

武尊、晃貴、Roberto Satoshi de Souza(Bonsai Jiujitsu) 、Murilo Takeshi de Souza(Bonsai Jiujitsu) 、鶴屋怜(THE BLACKBELT JAPAN) 、内田タケル(THE BLACKBELT JAPAN) 、鍵山士門(quip)、相澤史(quip)

キャスト

藤巻十三:竹内良太

丹波文七:稲田徹

姫川勉:武内駿輔

松尾象山:西凛太朗

泉宗一郎:玄田哲章

泉冴子:遠藤綾

久保涼二:鈴木崚汰

多聞史人:木内秀信

疋田友之:榎木淳弥

長門カルロス如是:細谷佳正

篠一郎:諏訪部順一

オレグ・ザイツェフ:津田健次郎

乱坊:斎藤志郎

軍曹:伊沢磨紀

篠智咲:宮本侑芽

小磯みゆき:甲斐田裕子