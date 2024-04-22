夢枕獏の小説「餓狼伝」を原作とするアニメ「餓狼伝: The Way of the Lone Wolf」が、Netflixシリーズとして制作決定。5月23日より独占配信される。

1985年に第1巻が刊行された「餓狼伝」は、格闘家・丹波文七を主人公とする格闘小説。現在も小説推理（双葉社）で「新・餓狼伝」が連載されている。「餓狼伝: The Way of the Lone Wolf」は丹波文七のライバルの1人である、藤巻十三を主人公に据えた完全新作アニメ。過去から逃れるため北の地を流浪する藤巻十三は、不正なトーナメントへの参加を強要され、強力な格闘家たちとの死闘へと駆り出されていく。

藤巻十三役は竹内良太、丹波文七役は稲田徹が担当。そのほか武内駿輔、西凛太朗、玄田哲章、遠藤綾、鈴木崚汰、木内秀信、榎木淳弥、細谷佳正、諏訪部順一、津田健次郎、斎藤志郎、伊沢磨紀、宮本侑芽、甲斐田裕子が出演する。監督は「ID：INVADED イド：インヴェイデッド」「錆喰いビスコ」の碇谷敦。アニメーション制作はNAZが手がける。

また作中の格闘家たちは、ボクシング、空手、ブラジリアン柔術、レスリング、相撲など多彩な格闘技を駆使して戦いを繰り広げる。そのアクションシーンに迫力と臨場感をもたらすため、実際の格闘家の動きを撮影しアニメに描き起こす手法を採用。武尊、晃貴、Roberto Satoshi de Souza（Bonsai Jiujitsu）、Murilo Takeshi de Souza（Bonsai Jiujitsu）、鶴屋怜（THE BLACKBELT JAPAN）、内田タケル（THE BLACKBELT JAPAN）、鍵山士門（quip）、相澤史（quip）が撮影に参加した。

オープニング主題歌「FIGHT & PRIDE」とエンディング主題歌「CRY BOY」はともに上田剛士のソロプロジェクト・AA=の書き下ろし楽曲。劇伴も上田が担当している。

Netflixシリーズ「餓狼伝: The Way of the Lone Wolf」

Netflix世界独占配信

スタッフ

原作：夢枕獏 餓狼伝 双葉社刊

監督：碇谷敦

副監督：又賀大介

シリーズ構成：村井さだゆき

キャラクターデザイン：碇谷敦、河合桃子

総作画監督：碇谷敦、浅利歩惟、河合桃子

撮影監督：高木翼

美術設定：曽野由大

3DCG ディレクター：三田邦彦

音響ディレクター：小泉紀介

サウンドエディター：勝俣まさとし

色彩設計：岡田絵美子

編集：木村祥明

メインアニメーター：松原豊、竹知仁美

動画監督：張逸暉 /アニメーションプロデューサー：須田泰雄

制作：NAZ

実写ユニット

武尊、晃貴、Roberto Satoshi de Souza（Bonsai Jiujitsu） 、Murilo Takeshi de Souza（Bonsai Jiujitsu） 、鶴屋怜（THE BLACKBELT JAPAN） 、内田タケル（THE BLACKBELT JAPAN） 、鍵山士門（quip）、相澤史（quip）

キャスト

藤巻十三：竹内良太

丹波文七：稲田徹

姫川勉：武内駿輔

松尾象山：西凛太朗

泉宗一郎：玄田哲章

泉冴子：遠藤綾

久保涼二：鈴木崚汰

多聞史人：木内秀信

疋田友之：榎木淳弥

長門カルロス如是：細谷佳正

篠一郎：諏訪部順一

オレグ・ザイツェフ：津田健次郎

乱坊：斎藤志郎

軍曹：伊沢磨紀

篠智咲：宮本侑芽

小磯みゆき：甲斐田裕子