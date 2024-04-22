7月6日と7日に京都・京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージで開催される10-FEET主催野外フェス「京都大作戦2024」の出演アーティスト第2弾が発表された。

今回追加されたのは7月6日公演にKen Yokoyama、炙りなタウン、 GUMX、サバシスター、SIX LOUNGE、SHANK、Maki、RED SPIDER、7日公演にSUPER BEAVER、東京スカパラダイスオーケストラ、Dragon Ash、アルステイク、Age Factory、THE SKIPPERS、Fire EX.、プッシュプルポット、Paledusk、MAYSON's PARTYの18組。さらに源氏ノ舞台と牛若ノ舞台の2ステージが設けられることと、各ステージの出演アクトも公開された。源氏ノ舞台ステージの出演者は今後も追加される。ローソンチケットでは5月6日23:59までチケットの第2次先行予約を受付中。

京都大作戦2024

1日目

2024年7月6日（土）京都府 京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ

OPEN 9:30 / START 11:00

＜出演者＞

源氏ノ舞台

Ken Yokoyama / Saucy Dog / サンボマスター / dustbox / 10-FEET / FOMARE / HEY-SMITH / and more

牛若ノ舞台

炙りなタウン / GUMX / サバシスター / SIX LOUNGE / SHANK / Maki / RED SPIDER

2日目

2024年7月7日（日）京都府 京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ

OPEN 9:30 / START 11:00

＜出演者＞

源氏ノ舞台

ENTH / SUPER BEAVER / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / Dragon Ash / マキシマム ザ ホルモン / ROTTENGRAFFTY / and more

牛若ノ舞台

アルステイク / Age Factory / THE SKIPPERS / Fire EX. / プッシュプルポット / Paledusk / MAYSON's PARTY