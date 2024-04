パリオリンピック2024の出場権がかかるAFC U23アジアカップ カタール2024のグループA第3節(最終節)の2試合が21日に開催された。

すでに2連勝を飾り、グループステージ(GS)突破を決めていたU-23カタール代表は最終節にU-23オーストラリア代表と対戦し、0-0のスコアレスドローで終了。この結果、U-23カタール代表が首位通過となったほか、U-23オーストラリア代表は3戦未勝利(2分け1敗)で敗退となった。

グループAもう1試合ではU-23インドネシア代表がU-23ヨルダン代表を4-1で下し、U-23インドネシア代表は2位通過を果たしている。

この結果、ノックアウトステージではU-23カタール代表がグループB2位と、U-23インドネシア代表はグループB1位と対戦することとなった。

なお、グループBの最終節は22日に予定されており、2連勝同士でGS突破を決めているU-23日本代表とU-23韓国代表が直接対決を迎える。U-23日本代表は勝利すればU-23インドネシア代表と対戦することになるが、仮に敗れた場合にはU-23カタール代表との対戦となるため、ノックアウトステージ1戦目で開催国と対戦する形は避けたいところになりそうだ。

注目のグループB最終節のU-23日本代表とU-23韓国代表の一戦は、日本時間22日22時キックオフ予定となっている。試合はテレビ朝日系で全国生中継されるほか、DAZNでもLIVE配信される。

グループA、Bの順位とノックアウトステージの対戦表は以下の通り。

■グループステージ

▼グループA

1位 U-23カタール代表(勝ち点7)

2位 U-23インドネシア代表(勝ち点6)

3位 U-23オーストラリア代表(勝ち点2)

4位 U-23ヨルダン代表(勝ち点1)

▼グループB

1位 U-23日本代表(勝ち点6)

1位 U-23韓国代表(勝ち点6)

3位 U-23UAE代表(勝ち点0)

3位 U-23中国代表(勝ち点0)

■ノックアウトステージ

▼準々決勝

U-23カタール代表 vs グループB2位

グループB1位 vs U-23インドネシア代表

グループC1位 vs グループD2位

グループD1位 vs グループC2位